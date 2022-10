Edison energia, lanciato piano per 200 comunità energetiche

Edison Energia, presentato piano di sviluppo rivolto alle comunità energetiche condominiali: 13 accordi stipulati e 2 in fase di realizzazione

Edison Energia (Gruppo Edison) presenta il nuovo piano di sviluppo delle comunità energetiche condominiali, con l’obiettivo di arrivare a quota 200 entro il 2024. La società ha già avviato i lavori per la realizzazione di due comunità energetiche residenziali a Bergamo, avvalendosi del sostegno di Gabetti Lab. L'entrata in esercizio delle due nuove realtà condominiali è prevista per inizio 2023, con altre tredici iniziative in fase di elaborazione. La costruzione delle comunità energetiche permetterà a circa 400 famiglie di ottenere importanti benefici economici, fino quasi a dimezzare la spesa elettrica annua. Contemporaneamente, il piano porterà alla riduzione dell'impatto ambientale degli edifici, evitando l’emissione in aria di circa 200 tonnellate di CO2 all’anno.

Le comunità energetiche condominiali sono associazioni tra produttori e consumatori. Nel caso di Edison Energia, l’investimento e i costi di manutenzione sono sostenuti dalla società, mentre i condomini mettono a disposizione la superficie del tetto e cooperano alla produzione di energia rinnovabile destinata al proprio fabbisogno. In questo modo, gli abitanti di un condominio diventano prosumer, ovvero produttori e al tempo stesso consumatori dell’energia che producono attraverso i pannelli fotovoltaici installati sul tetto dell’edificio. Le comunità energetiche possono dare un contributo concreto alla transizione ecologica del nostro Paese, portando ad un uso consapevole dell’energia da parte dei consumatori e alla conseguente riduzione dei costi energetici delle famiglie.

Le prime due comunità energetiche condominiali di Edison Energia, che entreranno in esercizio all’inizio del 2023, si trovano a Bergamo e a Dalmine (BG) e ospitano trenta famiglie ciascuna. Il Condominio Biava di Bergamo avrà una potenza di 51 kW in grado di produrre oltre 52 MWh di energia rinnovabile evitando di immettere in atmosfera 14 tonnellate di CO2 all’anno, pari alla piantumazione di 645 alberi. Il Condominio Gardenia di Dalmine avrà una potenza di 43 kW per una produzione annua di 46 MWh che permetterà di risparmiare 13 tonnellate di CO2 all’anno, equivalenti a 581 alberi.

L’esperienza delle prime due comunità energetiche ha suscitato l’interesse dei condomini e degli amministratori, innescando un effetto volano per cui ad oggi la società ha firmato altri tredici contratti preliminari in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Queste comunità energetiche hanno una potenza media di 42 kW e l’adesione di circa il 75% delle unità familiari del condominio. Eccezione virtuosa è la comunità energetica di Vimercate, la più grande in Italia, con una potenza di circa 150 kW, e a cui hanno aderito già 125 condomini.

Tommaso Galassi, Responsabile partnership di Edison Energia, ha dichiarato: “Le comunità energetiche possono dare un contributo concreto alla transizione ecologica del nostro Paese agendo su due leve: da un lato, grazie all’installazione di nuovi impianti rinnovabili destinati all’autoconsumo delle famiglie, dall’altro inducendo un uso più consapevole delle risorse da parte delle famiglie stesse che producono autonomamente l’energia per i propri bisogni. Inoltre, portano anche a importanti benefici economici, una sostenibilità a 360° che contraddistingue l’approccio Edison. I condomini di Bergamo e Dalmine e gli altri tredici in pipeline rappresentano il primo passo di Edison nel settore delle comunità energetiche in ambito residenziale: il nostro obiettivo è di realizzare 200 comunità energetiche condominiali in Italia nei prossimi due anni”.

Edison si occupa dell’installazione e della manutenzione degli impianti fotovoltaici sul tetto del condominio a “costo zero” per chi vi abita, riconoscendo un beneficio economico alla comunità energetica. Il beneficio economico che Edison riconosce ad ogni membro della comunità energetica è quantificabile, in media, nel risparmio di 2-3 mensilità della bolletta elettrica ogni anno per 20 anni. Se i membri della comunità aderiscono all’offerta Edison di luce e gas e seguono comportamenti virtuosi di autoconsumo, il risparmio può crescere ulteriormente fino a raddoppiare, arrivando quindi a dimezzare la spesa elettrica annua media di un’utenza residenziale. I vantaggi proposti porteranno i condomini a modificare i propri comportamenti, spostando i consumi dalle fasce orarie pomeridiane/serali a quelle diurne, e scegliendo elettrodomestici elettrici (piano induzione, caldaia elettrica e pompe di calore) rispetto a quelli a gas.

Oltre alle Comunità energetiche in ambito residenziale, Edison è impegnata nello sviluppo di comunità energetiche di imprese agricole. Una dimostrazione è l'iniziativa portata avanti nella Piana di Fondi (Latina), dove la società ha avviato insieme a Cesab (Centro di Ricerche interuniversitario di Scienze Ambientali) AgriGreen di Fondi con l’obiettivo di trasformare l’area agricola locale in un laboratorio di sostenibilità, da replicare su scala nazionale.