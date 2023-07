Edison, Fondazione EOS: nel 2022 attivati 12 progetti con 40 partner locali

Fondazione EOS - Edison Orizzonte Sociale: pubblicato il Bilancio Sociale 2022

La Fondazione EOS - Edison Orizzonte Sociale ETS rende nota la pubblicazione del Bilancio Sociale 2022. EOS nasce a gennaio 2021, con l’obiettivo di creare valore sociale nei territori in cui Edison è presente, consolidando il ruolo della società di operatore energetico responsabile, impegnato con le proprie persone e competenze per uno sviluppo sostenibile e inclusivo.

"Siamo orgogliosi di raccontare il lavoro e i risultati concreti di un percorso partecipato che ha coinvolto tante persone, dal team Eos ai partner territoriali, dalle istituzioni ai volontari di Edison, nella messa a terra di progettualità ad alto impatto sociale", dichiara Francesca Magliulo, Direttrice della Fondazione Eos - Edison Orizzonte Sociale. "Nel 2022 abbiamo attivato 12 progetti tra Lombardia, Piemonte e Sicilia, in collaborazione con 40 partner locali, su quattro vettori: rigenerazione sociale urbana, sport accessibile, educazione civica innovativa e sostenibilità delle organizzazioni culturali. Nel prossimo biennio prevediamo di attivarne tanti altri in Campania, Sardegna, Lazio, Puglia e Veneto. Lo scorso anno abbiamo posto le fondamenta del nostro percorso che pone al centro le giovani generazioni: ci impegniamo ad accompagnarle in un percorso di crescita incoraggiando le loro aspirazioni senza imporre i nostri parametri da adulti, ma anche ad imparare da loro, ascoltandoli e rendendoli partecipi delle nostre decisioni e iniziative".

La Fondazione EOS è impegnata nella promozione di sviluppo sociale, crescita e educazione di ragazzi e ragazze di età compresa tra gli 11 e i 17 anni, per contribuire a contrastare la povertà educativa, fenomeno in forte crescita in Italia, che impedisce a ragazzi e ragazze di apprendere, sperimentare e coltivare le proprie aspirazioni e talenti. In Italia, infatti, il tasso di minori che vivono in povertà assoluta è triplicato negli ultimi 10 anni e le famiglie in tale condizione sono più di 1,9 milioni (il 7,5% del totale. Fonte: Dati Istat 2022). La spesa delle famiglie per l’istruzione resta in media molto bassa, in particolare per i nuclei familiari più poveri della popolazione e nelle regioni del Sud (Fonte: elaborazioni di Save the Children su dati Istat – 2023), e i ragazzi e le ragazze spesso abbandonano la scuola per la fragilità del contesto familiare in cui sono nati e per l’inadeguatezza delle strategie di recupero attuate dalle scuole stesse. Nell’ultimo anno scolastico oltre 80 mila studentesse e studenti sono stati bocciati per le troppe assenze (fonte: Con i Bambini e Istituto Demopolis - Gli italiani e la povertà educativa minorile. Quanto futuro perdiamo? - 2022).