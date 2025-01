Edison ottiene la certificazione Top Employer per il decimo anno consecutivo

Edison celebra il decimo anno consecutivo come Top Employer grazie a welfare, inclusione e valorizzazione delle persone

Edison celebra un importante traguardo: per il decimo anno consecutivo, l’azienda ha ottenuto la certificazione di Top Employer, un riconoscimento che premia le migliori imprese per le condizioni di lavoro, i benefit, i piani di carriera, gli investimenti in formazione e sviluppo, e le politiche HR mirate alla crescita professionale e personale.

Alla base di questo risultato, un modello di sviluppo aziendale fortemente orientato alle persone. Edison ha costruito un ambiente di lavoro stimolante e coinvolgente, dove ogni dipendente può esprimere al meglio le proprie potenzialità, assumere responsabilità e contribuire attivamente al progresso aziendale e sociale.

Un punto di forza di Edison è la capacità di garantire un equilibrio tra vita lavorativa e privata, attraverso politiche di welfare innovative e iniziative concrete. Tra queste, spicca il progetto “Una casa per i giovani”, il primo piano di company social housing lanciato in Italia. Questo programma offre ai giovani lavoratori la possibilità di accedere a un alloggio vicino alla sede di lavoro a costi ridotti, neutralizzando le differenze tra i prezzi degli affitti nei vari comuni e promuovendo pari opportunità per i neolaureati di tutta Italia.

Edison si distingue anche per l’impegno nella promozione della diversità e inclusione, valori centrali nella costruzione di un ambiente di lavoro equo, multiculturale e rispettoso. L’azienda si è posta l’obiettivo di inserire in organico una media di 300 persone all’anno, di cui almeno il 40% donne tra i giovani neolaureati, entro il 2030. Questo impegno è stato recentemente riconosciuto con l’ottenimento della certificazione sulla Parità di Genere UNI/PdR 125:2022, conferita a tutte le società del gruppo Edison nel 2024.

Le politiche di welfare di Edison sono un altro elemento distintivo, con servizi che spaziano dalla tutela della genitorialità e orientamento scolastico per i figli dei dipendenti, al benessere psicologico e fisico con check-up sanitari e sportello di psicoterapia, fino alle attività sportive e iniziative per il tempo libero promosse dall’associazione sportiva aziendale.

L’attenzione di Edison si estende anche al sostegno delle community interne, come quella sportiva e quella legata ai progetti di volontariato sociale promossi dalla Fondazione EOS - Edison Orizzonte Sociale. Queste iniziative rafforzano l’identità aziendale, il senso di appartenenza e i valori condivisi.