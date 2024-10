Edison presenta 'Una Casa per i Giovani' per contrastare la fuga di talenti

Edison lancia 'Una Casa per i Giovani': la Company Social Housing per neolaureati volta a contrastare la fuga di talenti

Edison, storico leader dell’energia in Italia, annuncia il lancio di “Una casa per i giovani”, un innovativo piano di company social housing dedicato ai neolaureati, per aiutarli a stabilirsi vicino al luogo di lavoro e a raggiungere una stabilità sia professionale che personale. L’iniziativa è parte di un ampio programma che include formazione triennale, politiche di welfare avanzate e retribuzioni competitive, mirato ad attrarre e trattenere giovani talenti italiani, riducendo così il fenomeno della cosiddetta "fuga dei cervelli".

Giorgio Colombo , Direttore HR e ICT di Edison, ha descritto l’iniziativa come un contributo aziendale importante per rispondere al problema abitativo: "Oggi più della metà dei giovani neolaureati che decidono di andare all’estero o trasferirsi in altre città, lo fa per ragioni prevalentemente di natura economica. Questo avviene soprattutto nelle città metropolitane dove, il costo della vita rapportato al salario effettivamente percepito, rappresenta un equilibrio economico difficilmente raggiungibile. La soluzione al problema abitativo ha dunque una rilevanza determinante nella decisione di restare o andare via. Per un’azienda come Edison, che da sempre pone al centro della propria strategia di lungo termine l’investimento sui giovani neolaureati, oggi una community di oltre 160 persone, è imperativo rafforzare il valore del pacchetto economico offerto in fase di assunzione e migliorarne anche la dinamica di crescita nei primi anni di lavoro, ma non basta".

"Per questo lo integriamo con una specifica proposta che rappresenta un concreto e rilevante contributo e supporto aziendale alla soluzione del problema abitativo. Con questa nuova politica dedicata ai giovani neolaureati offriamo un progetto di sviluppo professionale e al contempo un aiuto concreto per pensare e avviare un progetto di futuro e di vita personale sostenibile nella città dove lavorano, in qualsiasi città del territorio italiano e indipendentemente dalla tipologia di laurea conseguita", ha concluso Colombo.

Il piano “Una casa per i giovani” è rivolto ai neolaureati senza residenza propria, offrendo loro un bilocale arredato in una zona collegata ai mezzi pubblici e a massimo 30 minuti dalla sede di lavoro. Edison copre le differenze di affitto tra le città italiane, garantendo pari opportunità a tutti i neolaureati. Il contributo richiesto ai giovani è accessibile e stabilito sotto un terzo della retribuzione mensile netta, un costo inferiore ai prezzi di mercato. Il supporto abitativo è previsto per tre anni, al termine dei quali i dipendenti possono scegliere di subentrare nel contratto di affitto o eventualmente acquistare l’abitazione.

L’iniziativa rientra nel più vasto piano di Edison per la sostenibilità e lo sviluppo della transizione energetica in Italia, che prevede l’inserimento di 300 nuove assunzioni l’anno fino al 2030, di cui circa il 50% giovani neolaureati o neodiplomati, con una percentuale femminile del 40%. Nell’attuale contesto, in cui l’Istat stima che il 67,4% dei giovani tra i 18 e i 34 anni vive ancora con la famiglia e in cui 525 mila giovani italiani hanno lasciato il Paese tra il 2008 e il 2022, Edison cerca così di offrire una risposta concreta per trattenere e valorizzare i giovani talenti italiani.