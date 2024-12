Edison rivoluziona l’e-Mobility con una nuova app basata sul software EV OCEAN

Edison rivoluziona la mobilità elettrica: presentata una nuova app e piattaforma con tecnologia Landis+Gyr per accedere a oltre 30.000 stazioni di ricarica

Edison compie un importante passo avanti nel campo della mobilità sostenibile con il lancio di una nuova app e piattaforma per l’e-Mobility. La soluzione, sviluppata grazie al software EV OCEAN di Landis+Gyr, permette agli utenti di accedere a oltre 30.000 stazioni di ricarica distribuite in tutta Italia, incluse quelle gestite da Edison e dai principali operatori del settore.

La piattaforma mira a migliorare l’esperienza di ricarica per i veicoli elettrici, consentendo agli utenti di pianificare spostamenti con una rete di punti di ricarica sempre accessibile e facilmente individuabile. La nuova app, intuitiva e funzionale, è stata progettata per semplificare l’accesso ai servizi e garantire un utilizzo efficace delle infrastrutture di ricarica disponibili.

Edison ha fissato obiettivi ambiziosi per il 2030, puntando a conquistare l’8% del mercato dell’energia elettrica per la ricarica di veicoli elettrici e a sviluppare oltre 100.000 punti di ricarica in tutta Italia. Tra le soluzioni innovative proposte figurano lo smart charging e il Vehicle-to-Grid (V2G), tecnologie che ottimizzano l’integrazione dei veicoli elettrici nella rete elettrica, migliorando la gestione dell’energia e contribuendo alla sostenibilità.

“La collaborazione con Landis+Gyr ci offre l’opportunità di contare su un prodotto competitivo, specializzato e che si evolverà costantemente seguendo la dinamicità e lo sviluppo del mercato in cui operiamo. Abbiamo scelto un prodotto in grado di gestire le attività e i servizi di e-Mobility dedicati sia ai clienti residenziali che a quelli commerciali e pubblici”, ha affermato Davide Dotti, Business Innovation Director di Edison.

Antonella Periti, Chief Information Officer di Edison: “Adottando una piattaforma software unica siamo in grado di offrire ai differenti segmenti di clientela esperienze personalizzate sulla base delle loro esigenze, così da migliorare costantemente l’utilizzo dei servizi di e-Mobility. Con Landis+Gyr e il nostro partner italiano abbiamo costruito un’architettura estremamente scalabile e flessibile, che ci consente di ridurre il time-to-market di offerte e iniziative e di garantire elevati livelli di servizio. Anche attraverso queste soluzioni tecnologiche, Edison afferma il suo impegno nel guidare la trasformazione nel mercato energetico in linea con il nostro piano strategico e di sostenibilità”.

“Siamo orgogliosi di collaborare con Edison e di supportarla nel migliorare ed espandere i propri servizi di ricarica EV”, ha dichiarato Matevž Mencin, Senior Key Account Manager di Landis+Gyr EV Solutions. “La soddisfazione dei clienti e l’esperienza degli utenti sono i pilastri principali delle nostre collaborazioni. Con questo obiettivo, non vediamo l’ora di osservare come Edison riuscirà a ottenere una visione e un controllo migliori della propria rete di ricarica grazie a OCEAN, mentre gli utenti potranno godere di un’interfaccia senza soluzione di continuità”.

Edison opera nel settore dell’e-Mobility attraverso due strutture principali. Edison Energia, impegnata nella vendita di energia elettrica e gas a famiglie e imprese, si occuperà di rendere disponibile la nuova app ai clienti finali, migliorando l’accesso alle infrastrutture di ricarica. Edison Next, invece, gestirà le infrastrutture stesse, proseguendo il proprio lavoro nel campo della decarbonizzazione e della transizione ecologica.