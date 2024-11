Edison, siglato accordo con Kanadevia Inova per l'acquisto di biometano da scarti agricoli

Edison, firmato BPA quindicennale con Kanadevia Inova per il ritiro di 3 milioni di metri cubi di biometano

Edison ha annunciato la firma di un contratto a lungo termine (BPA, biomethane purchase agreement) con la società Kanadevia Inova per l'acquisto di biometano prodotto da scarti agricoli. L'accordo, che avrà una durata di 15 anni, prevede la costruzione, entro il primo semestre del 2025, di un impianto per la produzione di biometano in provincia di Cuneo. L’impianto, completamente alimentato da sottoprodotti agricoli, garantirà una produzione annuale di circa 3 milioni di metri cubi, destinata interamente a Edison.

Questa iniziativa consente a Kanadevia Inova di entrare nel mercato italiano del biometano, puntando sulla generazione di energia da fonti rinnovabili. Edison, dal canto suo, diversifica il proprio portafoglio includendo una quota crescente di gas rinnovabili, offrendo ai clienti soluzioni per ridurre l’impatto ambientale e supportandoli nel processo di decarbonizzazione.

"L’accordo consolida la nostra posizione nel mercato dei green gas in Italia e in Europa. Edison è ora in grado di proporre ai propri clienti, in particolare a quelli ad alta intensità energetica, una soluzione competitiva che li aiuta a ridurre l’esposizione all'acquisto di titoli ETS, favorendo al contempo il percorso di decarbonizzazione tramite l’uso di biometano e bioGNL", ha commentato Fabio Dubini, EVP Gas & Power Portfolio Management & Optimization di Edison.

Anche Keith Carr, vicepresidente esecutivo Asset Management di Kanadevia Inova, ha espresso soddisfazione per l’intesa: "Questa collaborazione con Edison rappresenta un passo decisivo verso la realizzazione della nostra visione di economia circolare, decarbonizzazione e approvvigionamento energetico sostenibile. Il nostro primo impianto di digestione anaerobica a umido in Italia, sviluppato nel contesto del programma DFBOO (design, finance, build, own, operate), chiude il ciclo trasformando rifiuti agricoli in biometano, a supporto della decarbonizzazione locale e della fornitura di energia sostenibile. Questo progetto incarna la missione di Kanadevia Inova, 'Per un futuro senza rifiuti sprecati', e rappresenta un modello per futuri sviluppi".

Il biometano, ottenuto purificando il biogas derivante dalla digestione anaerobica di residui agricoli o rifiuti urbani, è considerato uno dei pilastri della transizione energetica dell’Unione Europea. Il piano REPowerEU mira infatti a decuplicare la produzione di biometano, raggiungendo i 35 miliardi di metri cubi all'anno, equivalenti a 342 TWh. I vantaggi ambientali del biometano includono la riduzione delle emissioni di gas serra, la gestione sostenibile dei rifiuti e il rafforzamento dell’economia circolare. Analogamente al gas naturale, il biometano può essere impiegato per il riscaldamento, la generazione di elettricità, come carburante o immesso nella rete.

Nel panorama energetico italiano, Edison è leader nella gestione integrata del biometano, dalla produzione alla vendita. Attualmente, copre circa un terzo del mercato nazionale e, nel 2023, ha acquistato e gestito oltre 100 milioni di metri cubi di questo green gas. Fin dal 2018, con i primi impianti realizzati in Italia, Edison ha supportato i produttori nel vendere biometano a lungo termine, garantendo il ritiro presso i siti produttivi e la distribuzione nel settore dei trasporti.