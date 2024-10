Edizione, A. Benetton: “A fine anno raggiungeremo un valore di 13 miliardi”

Alessandro Benetton, Presidente di Edizione e Vicepresidente di Mundys, annuncia obiettivi di crescita su infrastrutture e innovazione

Alessandro Benetton, Presidente di Edizione e Vicepresidente di Mundys, ha rilasciato un’intervista al Sole 24Ore in cui ha delineato il percorso di crescita della holding di famiglia. Benetton ha annunciato che Edizione prevede di raggiungere un valore di mercato di circa 13 miliardi di euro entro la fine dell'anno, grazie a un processo di riorganizzazione e diversificazione che ha interessato l’intero gruppo. “Edizione è una grande piattaforma con cuore e testa italiani, anche se per il 70% è internazionale", ha dichiarato, sottolineando come il gruppo sia diventato "più grande, più solido, più diversificato" rispetto al passato.

Alessandro Benetton, da quasi tre anni alla guida della holding, ha descritto il cambiamento avvenuto, con particolare riferimento al patto di governance stabilito tra i quattro rami della famiglia per garantire la stabilità necessaria alla crescita. Ha ricordato i "momenti drammaticamente dolorosi" legati alla tragedia del Ponte Morandi, ma ha sottolineato come la famiglia sia riuscita a superare quelle difficoltà, mantenendo al centro i valori fondatori. "Il mio mestiere è stato rimettere in ordine le tradizioni e cancellare le cattive abitudini", ha affermato, aggiungendo che, sebbene il disaccordo su alcune scelte del passato sia ben noto, il suo giudizio sulla famiglia, composta da "persone specchiate", resta immutato.

L'intervista ha toccato anche i temi dell'innovazione e della sostenibilità, due pilastri strategici per Edizione. Alessandro Benetton ha parlato dell'Innovation Hub di Fiumicino, un progetto che ha coinvolto oltre mille start-up provenienti da cinque continenti, con 50 di queste attualmente impegnate nello sviluppo di progetti. Questo hub, insieme alle iniziative di venture capital, ha il compito di sondare nuovi settori industriali che potrebbero diventare opportunità di business.

Benetton ha anticipato che anche Autogrill sarà protagonista di un simile progetto innovativo: un Innovation Hub nel settore food & beverage in mobilità, con un focus sulla riduzione delle emissioni e sull'impatto ambientale. Questo rientra nella strategia del gruppo di "puntare sulla sperimentazione del fare", testando mercati e settori senza vincoli troppo stretti, ma con un approccio orientato alla sostenibilità e al lungo termine.

Un altro punto centrale del piano strategico di Edizione è l'intenzione di crescere nei settori aeroportuale e delle infrastrutture di rete. "Siamo intenzionati a crescere per linee esterne mediante acquisizioni, alleanze, partecipazione a grandi operazioni a livello internazionale", ha spiegato Benetton. La holding continuerà a investire in reti e servizi di trasporto, che rimangono al centro delle sue attività, con l'obiettivo di esplorare nuovi mercati e settori. Benetton ha ribadito che la gestione del patrimonio della famiglia non è speculativa, ma industriale, con una visione di lungo termine. "Non siamo finanzieri, ma investitori industriali di lungo termine", ha affermato, evidenziando la volontà di mantenere una gestione dinamica e non dogmatica degli asset del gruppo.