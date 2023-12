Egitto, Gruppo MAIRE: al via i lavori per il progetto fertilizzanti di KIMA

Egitto, Gruppo MAIRE: ricevuta l'autorizzazione ad avviare i lavori di ingegneria per il progetto fertilizzanti di KIMA

In seguito all’aggiudicazione, annunciata il 9 giugno 2023, del progetto per un impianto di acido nitrico e nitrato di ammonio da parte di KIMA, Egyptian Chemical Industries Company, MAIRE (MAIRE.MI) rende noto che Tecnimont (business unit Integrated E&C Solutions) ha ricevuto l’advance payment e l’autorizzazione ad avviare i lavori di ingegneria. La notice to proceed per le attività di Engineering Procurement and Construction (EPC) è attesa per la fine di giugno 2024. Il contratto EPC è stato assegnato a un consorzio guidato da Tecnimont per un valore complessivo di USD 300 milioni, di cui circa USD 220 milioni di competenza di Tecnimont.



L'impianto andrà a sostituire le unità esistenti per la produzione di nitrato di ammonio, riducendo significativamente le attuali emissioni di gas serra grazie a sistemi di abbattimento all'avanguardia che miglioreranno l'efficienza energetica complessiva e gli standard ambientali. Una volta in funzione nel 2026, il complesso consentirà anche di sfruttare appieno l'impianto upstream per la produzione di ammoniaca, recentemente costruito da Tecnimont e avviato con successo nel 2020 nello stesso sito industriale, situato nel Governatorato di Assuan, nell'Alto Egitto, migliorando così il rendimento economico del complesso.

Il nitrato di ammonio sarà utilizzato come fertilizzante sia dagli agricoltori locali per aumentare la resa dei loro raccolti, sia esportato sui mercati internazionali. Alessandro Bernini, Amministratore Delegato di MAIRE, ha commentato: "Siamo felici di dare il via a questo progetto strategico, importante per i piani industriali di KIMA e per lo sviluppo delle attività agricole dell'intera regione".