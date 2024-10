Enel: on air la nuova campagna 'Dalla Tua Parte, Sempre'

Enel presenta la nuova campagna 'Dalla Tua Parte, Sempre': energia, sostenibilità e vicinanza alle persone

Enel rinnova la sua vicinanza alle persone con la nuova campagna multicanale intitolata "Dalla Tua Parte, Sempre", un messaggio chiaro che ribadisce il ruolo dell'azienda come punto di riferimento sicuro e affidabile in un settore sempre più complesso. La campagna, che include spot televisivi, affissioni, stampa e digital, sottolinea l'impegno costante di Enel nel supportare la comunità in ogni momento.

Il nuovo spot, ideato internamente da Enel, si distacca dal precedente filone della campagna "Enel, l’Italia nel mondo" e propone una prospettiva inedita: quella di un bambino che guarda il mondo con curiosità e meraviglia. Attraverso i suoi occhi, Enel viene vista come una presenza costante e rassicurante, sia nella vita quotidiana che nella natura. Il bambino, di ritorno da scuola, osserva l'energia che Enel porta ovunque, dalle case alle piccole realtà commerciali, in armonia con l’ambiente.

Le immagini mostrano i tecnici Enel in azione, impegnati non solo nelle attività quotidiane come l'installazione di pannelli solari e l'ispezione dei cavi elettrici, ma anche in interventi a favore della natura, come la messa in sicurezza di un nido di cicogne su un traliccio. Questi gesti rappresentano il costante impegno dell'azienda non solo verso i propri clienti, ma anche nei confronti dell'ambiente. Accompagnata dalle note di Francesco De Gregori, la campagna mira a evocare emozioni di fiducia e sicurezza, ricordando che Enel è sempre al fianco delle persone, con competenza e attenzione.

On air dal 15 ottobre, la campagna è pianificata su diversi canali, con spot da 60 e 30 secondi in TV, oltre a video nelle stazioni ferroviarie e nei cinema, affissioni e campagne digital. Un'iniziativa che, ancora una volta, dimostra come Enel continui a essere protagonista nello sviluppo e nella modernizzazione del Paese, mettendo sempre le persone al centro.