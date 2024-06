Enel: perfezionata la partnership con Sosteneo per sistemi di accumulo energia

Enel consolida la partnership con Sosteneo Energy Transition, l'obiettivo è sviluppare sistemi di accumulo di energia

Enel Italia ha finalizzato la vendita del 49% del capitale sociale di Enel Libra Flexsys a Sosteneo Energy Transition, per un valore di 1,1 miliardi di euro. Enel Libra Flexsys è una società creata per sviluppare e gestire un portafoglio di progetti destinati ai servizi regolati di capacità. Questo portafoglio comprende 23 progetti di stoccaggio di energia a batteria (Battery Energy Storage Systems, BESS) con una capacità complessiva di 1,7 GW e 3 progetti di rifacimento di impianti a gas a ciclo aperto (Open Cycle Gas Turbines, OCGT) per una capacità totale di 0,9 GW.

Questa operazione si inserisce nel modello di "Partnership" previsto dal Piano Strategico 2024-2026 del Gruppo Enel, volto a mantenere il controllo sugli asset strategici e a massimizzare la produttività e i ritorni sul capitale investito. La vendita della quota consente una riduzione dell'indebitamento finanziario netto consolidato di Gruppo di circa 1,1 miliardi di euro, senza impatti significativi sui risultati economici del Gruppo, poiché Enel mantiene il controllo di Enel Libra Flexsys e continuerà a consolidarla integralmente.

Il perfezionamento della vendita segue l'accordo di compravendita annunciato il 1° marzo 2024, in base al quale Sosteneo Energy Transition ha versato un corrispettivo di circa 1,1 miliardi di euro per l'acquisto del 49% del capitale sociale di Enel Libra Flexsys. Questo corrispettivo è soggetto a un meccanismo di aggiustamento post-closing, tipico per operazioni di questa natura. L'Enterprise Value relativo al 100% di Enel Libra Flexsys, una volta completato il ciclo di investimenti previsto dal progetto, è stato valutato a circa 2,5 miliardi di euro.