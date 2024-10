Enel, sottoscritto con BEI e SACE finanziamento da 300 mln di dollari per le reti in Colombia

Enel, BEI e SACE: stanziato finanziamento da 300 milioni di dollari USA per lo sviluppo delle reti e delle rinnovabili in Colombia

In partnership con Enel e SACE, la BEI ha concesso a Enel Colombia (controllata del Gruppo Enel) un finanziamento a termine in valuta locale mediante l’utilizzo di un “synthetic product” che neutralizza il rischio di tasso di cambio, per un importo massimo in pesos colombiani equivalente a 300 milioni di dollari USA. Il prestito è coperto dalla garanzia di SACE. Attraverso questo strumento, volto a finanziare lo sviluppo delle energie rinnovabili e delle reti in Colombia, Enel, BEI e SACE hanno unito le forze per sostenere la transizione energetica nel Paese e mitigare gli effetti del cambiamento climatico.

Questo accordo si colloca nel contesto della Global Gateway Investment Agenda della Commissione europea e si avvale del programma di internazionalizzazione di SACE. Inoltre, si tratta del primo accordo quadro con la BEI e SACE dedicato esclusivamente al finanziamento dello sviluppo sostenibile di Enel Colombia, nonché il primo “synthetic product” della BEI indirizzato a una controllata del Gruppo Enel. Nello specifico, lo strumento finanzierà gli impianti fotovoltaici Guayepo I e II, per una capacità totale di circa 486 MW, e il miglioramento e l'espansione del business della distribuzione di Enel Colombia, che serve più di 3,7 milioni di clienti a Bogotà, per aumentarne la resilienza nonché consentire nuove connessioni e la mobilità elettrica, in linea con il progetto Bogotá Región 2030.

L'accordo si basa sulla lunga e proficua collaborazione di Enel con la BEI e SACE in America Latina, che ha già portato alla finalizzazione di un finanziamento Sustainability-Linked multi-paese, multi-business e multi-valuta per un massimo di 900 milioni di dollari USA in America Latina destinato alle controllate del Gruppo Enel nella regione.

"L'accordo con la BEI e SACE è un esempio virtuoso di sinergia tra settore privato e pubblico e conferma il nostro impegno nella sostenibilità", ha dichiarato il CFO di Enel Stefano De Angelis. "Questa partnership aggiunge ulteriore valore ai nostri progetti di business attraverso una strategia di sviluppo focalizzata su energie rinnovabili e reti e contribuisce ad accelerare il percorso di transizione energetica e il raggiungimento dei Sustainable Development Goals (SDGs), in linea con il Piano Strategico del nostro Gruppo, l'Accordo di Parigi e l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite".

"Questo progetto, in linea con la Global Gateway Investment Agenda, contribuisce a ridurre il divario infrastrutturale tra le regioni a diverso livello di sviluppo della Colombia e aumenta il contributo delle rinnovabili al mix energetico del Paese, integrando ulteriore capacità da fonte solare. Accolgo con favore l'opportunità di continuare la fruttuosa cooperazione con il Gruppo Enel, uno dei nostri più importanti beneficiari con il quale vantiamo una relazione duratura e di successo, e con SACE, con cui la BEI ha un rapporto consolidato nel sostenere progetti dentro e fuori l’UE", ha affermato Ioannis Tsakiris, Vicepresidente della Banca Europea per gli investimenti.

"Siamo lieti di essere parte di quest’operazione di grande impatto, che testimonia la nostra partnership con Enel e la BEI e la nostra visione strategica di crescita a lungo termine", ha dichiarato Valerio Perinelli, Chief Business Officer di SACE. "L’America Latina e la Colombia rappresentano importanti mercati di opportunità sia per la transizione energetica che per le tecnologie italiane per realizzarla. Il nostro team di Bogotà, dove abbiamo inaugurato nei giorni scorsi la nostra sede, continuerà a svolgere un ruolo di riferimento in questa direzione".