Enel X e Arriva Italia: 20 nuovi e-bus per studenti con disabilità

Enel X e Arriva Italia presentano a Roma 20 e-bus per il trasporto degli studenti con disabilità, destinati a unire sostenibilità e integrazione sociale

Inaugurati oggi a Roma i 20 bus elettrici creati per il trasporto degli studenti con disabilità, sviluppati attraverso la collaborazione tra Enel X e Arriva Italia. Il cortile interno dell’Istituto Rossellini ha ospitato la conferenza di presentazione dei nuovi mezzi elettrici, che segnano un punto di svolta nel percorso verso l’integrazione culturale portato avanti dalla Capitale. Il tema della mobilità elettrica si unisce a quello della diversità e dell’inclusività, offrendo un servizio facilmente accessibile per famiglie e studenti. I nuovi e-bus entrano a far parte della flotta di Arriva Italia che, in partnership con Meditral, gestisce fin dal gennaio 2022 il servizio di trasporto di studenti con bisogni educativi speciali e a ridotta capacità motoria nel comune di Roma. Presenti alla conferenza Francesco Venturini, Amministratore Delegato di Enel X, Angelo Costa, Amministratore Delegato di Arriva Italia e Claudia Pratelli, Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale.

“Da oggi la città ha a disposizione una nuova opportunità: grazie alla collaborazione con Arriva mettiamo in strada i primi bus elettrici che consentono gli spostamenti dei ragazzi con disabilità di diversi Istituti della Capitale", ha dichiarato Francesco Venturini, Amministratore Delegato Enel X. "Si tratta di un esempio virtuoso di integrazione tra innovazione e inclusione di persone che hanno bisogno di un’attenzione particolare. Siamo convinti che la nostra soluzione bus as a service sia la scelta vincente per rendere finalmente sostenibile il parco mezzi pubblici delle Amministrazioni locali e che questa iniziativa sarà la prima di una lunga serie in tutto il Paese”.

Come riportato da Venturini, il progetto è uno dei primi esempi in Italia del modello “bus as a service”, la soluzione innovativa sviluppata da Enel X attraverso la joint venture XBus per l’elettrificazione del trasporto pubblico urbano. I clienti hanno la possibilità di accedere ad un’offerta personalizzata basata sui km percorsi: acquistano i km elettrici necessari per coprire le tratte, garantendo così un’erogazione efficiente e sostenibile del servizio. Enel X fornisce ad Arriva un pacchetto completo che prevede 20 bus elettrici, l’installazione di una cabina di Medio/Bassa tensione e la fornitura di energia proveniente da fonti rinnovabili.

Angelo Costa, Amministratore Delegato di Arriva Italia, ha così commentato la buona riuscita dell’iniziativa portata avanti insieme ad Enel X: “L’inserimento di questi nuovi mezzi totalmente green è un obiettivo che ci siamo posti fin dall’inizio, quando siamo diventati responsabili del servizio trasporto disabili per la città di Roma. La sostenibilità era infatti un altro dei nostri principali focus, insieme a efficienza e ottimizzazione del servizio. Il bilancio di questi primi mesi di operatività è senz’altro positivo, vogliamo continuare a garantire eccellenza e migliorare là dove possibile, anche grazie a scelte più green”.

Claudia Prarelli, Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, ha ricordato come “Giusto un anno fa avevamo un trasporto pubblico per i ragazzi e le ragazze con disabilità delle nostre scuole che non funzionava, a causa dei disservizi legati ad uno dei vettori, oggi siamo qui a raccontare un’altra storia: un servizio efficiente, che trasforma e innova. Siamo molto felici che sia proprio un servizio come questo che coniuga il diritto allo studio e il diritto all’inclusione a dare il via ad un cambiamento fondamentale per Roma”.

Ogni veicolo è allestito con dotazioni specifiche per il trasporto di utenza diversamente abile, come dimostra la presenza del sollevatore idraulico automatico per il caricamento della carrozzina. Contemporaneamente, è stato aggiunto un sistema innovativo di telemedicina che, in caso di malore improvviso di un passeggero, consente una diagnosi sul posto confrontando i dati vitali con una centrale presidiata da medici specializzati in grado di valutare in tempo reale la gravità della situazione.

L’intervista di affaritaliani.it a Francesco Venturini, Amministratore Delegato di Enel X

Francesco Venturini, Amministratore Delegato di Enel X, ha raccontato l’importanza dell’iniziativa e suoi principali tratti distintivi: “Siamo stati scelti dal comune di Roma per partecipare attivamente al progetto. Il fatto che il responsabile della scelta sia proprio il comune di Roma, un comune particolarmente importante e di grandi dimensioni, che ricordiamo essere il più grande in Italia e uno dei più grandi in Europa, è sicuramente un punto a favore dell’iniziativa. Il progetto porta avanti un’offerta di fornitura molto particolare, siccome non andremo a fornire un autobus elettrico comune, ma forniremo uno strumento pratico per un utilizzo specifico, ovvero per il trasporto di persone portatori di handicap".

"Allo stesso tempo", continua Venturini "la fornitura può essere definita particolare perché ci proponiamo di offrirla come un servizio. In questo caso specifico, Enel X fornisce al concessionario del trasporto l’intero pacchetto di servizio, dall’infrastruttura elettrica all’autobus, passando attraverso il software per l’ottimizzazione del servizio. Tutto questo è incredibilmente importante perché permette al concessionario di confrontare immediatamente il costo della mobilità elettrica rispetto a quello della mobilità tradizionale, e capire subito qual è il vantaggio offerto dall’elettrico. Pensiamo che questa sia un’offerta destinata ad avere grande successo, proprio perché permette un confronto facile e immediato”.

Il progetto è stato sviluppato con la prospettiva di ampliarsi in futuro, così da raggiungere tanto il mercato italiano quanto quello estero. In riferimento alle prospettive future, Francesco Venturini, Amministratore Delegato di Enel X, ha rivelato: “Il nostro obiettivo è quello di trasformare questo tipo di servizio in un servizio a livello nazionale. Siamo tra i più grandi operatori al mondo su questo tipo di attività e gestiamo circa 4000 autobus elettrici nel mondo. Il nostro obiettivo è quello di scalare in maniera importante il business, proprio perché riteniamo che la mobilità affronterà, e sta già attraversando in questo momento, una fase di forte cambiamento. In questa prospettiva di cambiamento, riteniamo che la mobilità come servizio riuscirà a diventare parte integrante dell’offerta di mercato, non soltanto in Italia ma anche fuori dall’Italia”.