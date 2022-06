Enel X Way arriva a Napoli e amplia la mobilità elettrica in città

Enel X Way relizzerà a Napoli servizi connessi alla mobilità elettrica per rendere la città più smart e attenta alla sostenibilità

Enel X Way, la nuova business line globale del Gruppo Enel interamente dedicata alla mobilità elettrica ha raggiunto oggi un significativo traguardo che consentirà a una delle più importanti città del Paese di avviare un percorso virtuoso per la diffusione della mobilità elettrica. Enel X Way infatti, vincitrice del primo lotto del Bando del Comune di Napoli, realizzerà nella città partenopea la prima rete di ricarica su suolo pubblico per veicoli elettrici. Grazie a questo risultato la business line globale di Enel dedicata alla mobilità elettrica installerà oltre 60 stazioni di ricarica per veicoli elettrici nelle aree più strategiche della città con un mix tecnologico che va dalle infrastrutture Quick da 22 kW, alle Fast fino a 150 kW di potenza, alle HPC (High Power Charging), caricatori con una potenza fino a 300 kW che consentono di fare un pieno di energia al veicolo elettrico in circa 20 minuti.

“Siamo estremamente soddisfatti dell’aggiudicazione del primo lotto del Bando del Comune di Napoli sulla mobilità elettrica, un grande passo che dimostra ancora una volta la nostra leadership nella realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici” ha dichiarato Elisabetta Ripa, CEO di Enel X Way “Napoli è una città strategica per lo sviluppo di un modello di elettrificazione dei diversi tipi di mobilità. Doteremo il Capoluogo campano di soluzioni di ricarica veloce e tecnologicamente all’avanguardia che serviranno da volano per la realizzazione di servizi connessi alla mobilità elettrica per rendere la città più smart e attenta alle esigenze dell’ambiente”.

I punti di ricarica di Enel X Way saranno individuabili e prenotabili attraverso l’app di Enel X Way. Tutte le stazioni saranno alimentate esclusivamente da energia proveniente da fonti rinnovabili. L’aggiudicazione del Bando da parte di Enel X Way rappresenta solo il primo tassello per la crescita di una rete di ricarica pubblica nel Capoluogo campano e contribuisce ad accrescere il numero di punti di ricarica in tutta la Regione Campania che oggi ne conta circa 600.