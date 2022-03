Eni con LiveStream LLC, annunciata la quotazione di NEOA a Londra

Eni e LiveStream quotano New Energy One Acquisition Corporation Plc per la transizione energetica a Londra

Eni, attraverso Eni International B.V., e LiveStream LLC annunciano l’intenzione di quotare New Energy One Acquisition Corporation Plc (NEOA) alla London Stock Exchange.

LiveStream e Eni sono finanziatori di NEOA, che è stata istituita con lo scopo di realizzare una business combination che possa partecipare o beneficiare della transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio a livello globale.

Francesco Gattei, Chief Financial Officer di Eni, ha dichiarato: "La nostra strategia per la transizione energetica si basa su molteplici soluzioni tecnologiche e industriali che condurranno al successo i nostri impegni verso gli obiettivi di completo abbattimento delle emissioni nette. In particolare, la nostra partnership con NEOA evidenzia il nostro impegno verso l’accelerazione del percorso di decarbonizzazione delle fonti fossili e dei processi industriali hard to abate nel breve termine”.

NEOA mira ad attrarre fino a 175 milioni di sterline, coperti per 17,5 milioni di sterline da Eni, con un’opzione per salire fino a 25 milioni di sterline, attraverso un’offerta e una sottoscrizione collegate all’ammissione alla quotazione. Eni sarà parte del gruppo di finanziatori e offrirà supporto tecnico e strategico oltre a una visione esclusiva del mercato in termini di opportunità nell’ambito della decarbonizzazione.