Eni è Top Partner delle Nazionali italiane di calcio fino al 2026

Eni, rinnovato l’accordo con FIGC fino al 2026: sarà ancora al fianco delle Squadre Azzurre

Eni sarà ancora Top Partner delle Nazionali italiane di calcio fino al 2026: il rinnovo della partnership con la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) è stato annunciato a Coverciano, nel corso del ritiro della Nazionale maggiore. Eni crede fortemente nella maglia Azzurra, simbolo di passione sportiva che da sempre unisce il nostro Paese e gli italiani nel mondo, nel rispetto di tradizioni e valori fondamentali, come la condivisione, il rispetto, l’integrazione.

Principi che Eni condivide orgogliosamente e ai quali ispira l’impegno quotidiano per la promozione dell’aggregazione sociale, del rispetto delle regole e di quello per l’ambiente. Eni sarà ancora al fianco delle Squadre Azzurre, dei calciatori e delle calciatrici che scenderanno in campo per rappresentare l’Italia nei prossimi eventi internazionali e sosterrà le loro ambizioni sportive, le loro speranze, i loro sogni.