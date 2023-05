Eni: Kenya Airways effettua il primo volo con il biocarburante per l'aviazione

Kenya Airways effettua il primo volo con il biocarburante per l'aviazione di Eni Sustainable Mobility

È stato effettuato dalla compagnia nazionale Kenya Airways (KQ) il primo volo di lungo raggio con il carburante sostenibile per l’aviazione di Eni Sustainable Mobility: il Boeing 787-800 (B787-8) Dreamliner è decollato oggi dall’aeroporto internazionale Jomo Kenyatta di Nairobi in direzione di Amsterdam Schiphol. KQ parteciperà all’iniziativa Sustainable Flight Challenge (TSFC) di SkyTeam, una sfida amichevole tra le compagnie dell’alleanza SkyTeam. Inoltre, Eni Sustainable Mobility e Kenya Airways stanno lavorando a un accordo più ampio per una collaborazione a lungo termine.

"La fornitura di Eni Biojet all’aeroporto di Nairobi è un passo importante per Eni Sustainable Mobility perché conferma come l’azienda possa sostenere, anche in ambito internazionale, compagnie aeree come Kenya Airways nel proprio percorso di decarbonizzazione", ha dichiarato Stefano Ballista, Amministratore Delegato di Eni Sustainable Mobility.

Per il volo, il JetA1 è stato miscelato con Eni Biojet prodotto nella raffineria di Livorno distillando le bio-componenti prodotte nella bioraffineria di Gela. Eni Biojet contiene il 100% di componente biogenica ed è idoneo ad essere utilizzato in miscela con il jet convenzionale fino al 50%. Kenya Airways collabora con Eni al fine di utilizzare carburante avionico sostenibile per i suoi voli al di fuori del Paese: il volo Nairobi-Amsterdam alimentato con SAF permette a KQ di avere un vantaggio competitivo nel continente.