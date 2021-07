Eni, la nuova campagna per le Live Station abbraccia l’influencer marketing

Khaby Lame, Alessandro Borghese e l’Imbruttita presentano le Eni Live Station

“Eni Live Station, puoi farci anche rifornimento”. Questo è il claim scelto da Eni per la campagna crossmediale con cui ha deciso di raccontare la trasformazione e l’evoluzione delle sue stazioni di servizio. I nuovi “mobility point” dell’azienda, infatti, sono ormai da considerarsi dei centri non solo dedicati alle vetture e alla mobilità, ma soprattutto alle persone e ai servizi. Luoghi in cui pagare tasse, bolli e qualsiasi altro tipo di versamento alle pubbliche amministrazioni, ritirare pacchi, fare la spesa, richiedere, ritirare o sostituire il dispositivo Telepass e, attraverso un’app dedicata, riscattare premi.

In queste settimane, il racconto della trasformazione delle stazioni Eni passa anche attraverso nuovi modi di comunicare, sempre più smart e digital. Il Gruppo ha deciso infatti di abbracciare l’influencer marketing, affidando la presentazione dei propri servizi alla voce di alcuni dei personaggi più seguiti e amati del momento: Khaby Lame, Alessandro Borghese e l’Imbruttita.

I tre creator sono stati ingaggiati per raccontare con un taglio personale il nuovo modo di vivere la mobilità. Così, mentre la Milanese Imbruttita, il cui profilo su Instagram conta oggi 615 mila follower, prepara con la sua solita ironia frizzante le vacanze con tappa all’Eni Live Station, lo Chef Borghese, che su Instagram tocca quota 1,9 milioni, fa un’ispezione delle sue all’Eni Cafè, scoprendone i servizi.

Infine Khaby Lame, nuovo e amatissimo fenomeno che con i suoi 95 milioni di follower su Tik Tok e i 31 milioni su Instagram è diventato il secondo profilo più seguito al mondo, rigorosamente senza dire una parola, mostra quanto sia semplice fare tutto tramite l’app.