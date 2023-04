Eni porta la mobilità sostenibile al FuoriSalone 2023

FuoriSalone 2023: Eni torna all'Orto Botanico di Brera con un "Walk the Talk" esperienziale per far scoprire il futuro della mobilità

Anche quest'anno Eni è presente al FuoriSalone di Milano e lo fa con un'installazione interattiva dedicata alla mobilità sostenibile. Fino al 26 aprile, infatti, l'Orto Botanico di Brera diventa lo sfondo perfetto per l'inusuale quanto vincente matching tra design ed energia che scaturisce da "Walk the Talk - Energia in movimento", opera che invita i visitatori a esplorare il tema della trasformazione della urban mobility in chiave più sostenibile e che stimola una riflessione sul rapporto con lo spazio in cui il cittadino vive e si muove.

L'installazione, progettata da Italo Rota e CRA-Carlo Ratti Associati per Eni, si estende su una superficie di circa 3500 metri quadrati trasformando il meraviglioso spazio verde dell'Orto Botanico in una grande tavola da gioco interattiva (adatta davvero a tutte le età), tra commistioni di luci e suoni. I visitatori, percorrendo le 400 caselle brillanti che si snodano nei diversi sentieri, incorniciati dalle innumerevoli varietà di flora e fauna presenti nell'Orto, scopriranno le soluzioni per una mobilità del futuro sempre più sostenibile: dal car sharing, alle stazioni di servizio, ai biocarburanti e molto altro. Lo scenario si fa ancora più suggestivo al tramonto, allo scendere del quale si svela lo speciale allestimento notturno con luci colorate d'effetto che regalano all'orto Botanico una veste inedita e ancora più green: le tessere di gioco, infatti, immagazzinano energia durante la giornata per restituirla sottoforma di luminescenze durante la serata.

Durante il discorso d'inaugurazione di Walk the Talk, il direttore dell'Orto Botanico Martin Kater ha dichiarato: "Quello di quest'anno è il quinto appuntamento con Eni in questa location, una collaborazione che mi piace sempre molto. Inoltre avere il FuoriSalone ad aprile è diverso, il giardino che si sveglia dopo l'inverno è un'esplosione di fioriture e colori vividi". Un museo a cielo aperto che si presta bene al gioco ideato da Italo Rota e CRA, il quale vuole sensibilizzare e formare le persone sul tema della sostenibilità e che "invita ad essere consapevoli delle proprie azioni", aspetti fortemente legati all'Orto.