Enit, Giorgio Palmucci conclude il mandato da presidente

Eni, Garibaldi (Ceo): "Ringrazio Palmucci per essere stato una guida per l’Agenzia in questi anni e un professionista impeccabile in questi mesi di lavoro insieme"

Giorgio Palmucci ha concluso la sua esperienza in Enit di cui era presidente dal 10 gennaio 2019, a seguito della nuova nomina a Consigliere del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Giorgio Palmucci era stato nominato ai vertici dell’Agenzia Nazionale del Turismo dopo molteplici incarichi di livello nazionale e internazionale nel settore turistico.

“Ringrazio Giorgio Palmucci per essere stato una guida per l’Agenzia in questi anni e un professionista impeccabile in questi mesi di lavoro insieme, dalla mia nomina dello scorso ottobre. Sono convinta che il suo indiscusso valore nel settore turistico sarà ancora fondamentale per Enit e per l’Italia, anche nella nuova esperienza che lo vede al fianco del Ministro Garavaglia”, ha dichiarato Roberta Garibaldi, amministratore delegato di Enit.

“Ho lavorato come Consigliere con Giorgio Palmucci in questi anni in estrema armonia e profitto per l’Ente. Ho potuto apprezzare le sue preziose qualità che sono sicuro emergeranno anche nel nuovo incarico” ha concluso Sandro Pappalardo, Consigliere di Enit.