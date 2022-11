Fabrick con Nestlè per digitalizzare la riscossione dei crediti

Fabrick, accordo con Nestlè per digitalizzare la riscossione dei crediti

Fabrick sigla una nuova partnership con Nestlé volta a digitalizzare e ottimizzare i processi della riscossione dei crediti dalle imprese clienti di piccole e medie dimensioni del retail. Ciò è reso possibile dall’integrazione da parte di Nestlé Italia, Sanpellegrino e Purina della piattaforma di gestione di incassi e pagamenti di Fabrick che oggi viene messa a disposizione di oltre 30mila piccole imprese su tutto il territorio nazionale.

Attraverso l’offerta della realtà Open Finance, il flusso è oggi interamente automatizzato e ottimizzato: pagamenti digitali, riconciliazione, tracciatura in tempo reale delle operazioni e reportistica per la quadratura degli incassi, questi gli strumenti messi in campo dall’ecosistema Fabrick per rendere il processo sicuro e più rapido e per restituire alle tre imprese l’ownership delle transazioni anche se fatte dalla logistica e da personale esterno. Tangibili i vantaggi anche per le PMI clienti che hanno accesso al più ampio set possibile di strumenti di pagamento elettronici, riducendo i rischi e i limiti connessi all’utilizzo del contante. La possibilità di utilizzare carte di credito permette anche di posticipare l’uscita di cassa. La digitalizzazione del processo garantisce una corretta informazione, velocizzazione delle operazioni alla consegna e tracciabilità di queste.

La collaborazione rappresenta un esempio concreto di come l’Open Finance fornisca gli strumenti per rispondere alle evoluzioni del mercato e dei bisogni dei clienti finali e di come la piattaforma di Fabrick permetta di aggregare e integrare dati provenienti da diverse fonti e da diversi operatori creando valore aggiunto in termini di ottimizzazione e di miglioramento delle performance.

Paolo Zaccardi, ceo di Fabrick: “Nestlé, rivedendo i propri processi in ottica open finance, conferma la propria vocazione all’innovazione. Massimizzando la convergenza di Open Payments e Open Banking è possibile ridisegnare la relazione con tutte le tipologie di clienti per garantire loro un’esperienza fluida e personale. Questo, unito all’ottimizzazione dei flussi permette alle aziende retail di confermarsi protagoniste in un mercato sempre più competitivo ed interconnesso”.

Tra gli strumenti messi a disposizione dall’ecosistema Fabrick ci sono POS fisici e virtuali per il pagamento con carta e sistemi innovativi come il servizio di “Pay by link” che consente, tramite l’invio di un’e-mail contenente il link di pagamento, di re-indirizzare il cliente ad un pagina web in cui scegliere tra diverse alternative. Sfruttando le opportunità dalla PSD2 è possibile fare bonifici istantanei e SDD. Relativamente alla logistica esterna è stato implementato l’utilizzo di una tipologia di POS che permette la lettura e il pagamento delle fatture fisiche e il tracciamento in tempo reale di tutte le operazioni con registrazione dell’esito della consegna e gestione della chiusura di giornata del vettore.