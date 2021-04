Falck Renewables, i conti del 2020. Approvato un dividendo

Approvate tutte le proposte del Consiglio di Amministrazione di Falck Renewables nell’Assemblea ordinaria del 2021

Falck Renewables, società per azioni, quotata al segmento STAR della Borsa Italiana, che sviluppa, progetta, costruisce e gestisce impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili in Europa e negli Stati Uniti, ha tirato le somme per il Bilancio 2020. Gli azionisti della società infatti hanno approvato in data odierna tutte le proposte del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria del 2021.

In linea con le misure preventive annunciate dal Governo italiano, e al fine di tutelare al meglio la salute degli azionisti e dei dipendenti di Falck Renewables, l'Assemblea si è svolta senza la presenza degli azionisti che hanno potuto esercitare il diritto di voto fornendo istruzioni al Rappresentante Designato, Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. Hanno presenziato azionisti aventi diritto di voto, che rappresentano il 77,3% delle azioni costituenti l’intero capitale sociale.

Approvato dunque bilancio di Falck Renewables, che chiude l’esercizio 2020 con un Risultato Netto di 37,2 milioni di euro. Nel corso dell’Assemblea è stato presentato anche il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, che chiude con un Risultato Netto pari a 59,8 milioni di euro e un Risultato Netto di competenza del Gruppo pari a 45,6 milioni di euro.

Approvata anche la distribuzione di un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 6,7 centesimi di euro per azione, con stacco della cedola n. 16, il 24 maggio 2021 (record date il 25 maggio 2021) e pagamento a partire dal 26 maggio 2021.

Approvata inoltre la Politica di remunerazione 2021 ed espresso voto consultivo favorevole sui compensi corrisposti nel corso del 2020.

Su proposta motivata del Collegio Sindacale, si è deliberato infine di approvare, per gli esercizi 2020-2028, l’adeguamento dei corrispettivi dell’incarico di revisione legale dei conti conferito dall’Assemblea in data 15 aprile 2019 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A, restando immutati gli altri termini e condizioni del summenzionato incarico.