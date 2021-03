FiberCop, Carlo Filangieri nominato Amministratore Delegato

Nomina Fibercop: Carlo Filanghieri Amministratore Delegato della società

Il Consiglio di Amministrazione di FiberCop S.p.A. si è riunito oggi sotto la presidenza di Massimo Sarmi e ha nominato Carlo Filangieri come Amministratore Delegato della società. Filangieri, laureato in ingegneria elettronica, ha una lunga esperienza professionale nel Gruppo TIM dove negli anni ha ricoperto diversi incarichi in Italia e in Brasile.

FiberCop offrirà servizi d’accesso passivi della rete secondaria con l’obiettivo di realizzare la copertura in fibra ottica delle aree nere e grigie del Paese, accelerando così la disponibilità dei servizi Ultrabroadband (UBB).