FiberCop: Roberta Vivenzio nominata direttore della comunicazione

FiberCop presenta Roberta Vivenzio, nuovo direttore della comunicazione

FiberCop annuncia la nomina di Roberta Vivenzio come nuovo direttore della comunicazione dell'azienda. Vivenzio avrà il compito di gestire la comunicazione istituzionale interna, esterna e commerciale, i rapporti con i media, i canali digitali, la brand strategy, l’ADV, gli eventi e le sponsorizzazioni.

Nata a Napoli, Vivenzio è laureata in Scienze Politiche, ha studiato alla London School of Journalism e ha frequentato corsi alla Bocconi a Milano e alla IESE di Barcellona. Infatti, parla fluentemente tre lingue europee ed è stata regular contributor da Roma per BBC World News durante la pandemia da Covid-19.

Roberta Vivenzio ha ricoperto la carica di Deputy Chief Communication Officer e responsabile della media factory di Ferrovie dello Stato Italiane. Inoltre, ha lavorato in Snam come Direttore Global Media Relations e per il London Stock Exchange Group in qualità di responsabile Media & Digital di Borsa Italiana.

Vivenzio ha trascorso 14 anni in Enel ricoprendo diversi incarichi fino alla nomina di Global Head of Media, ruolo in cui ha gestito i rapporti con le principali organizzazioni media a livello internazionale e guidato la comunicazione su alcune delle principali operazioni di sviluppo del business all’estero, dall’OPA sulla spagnola Endesa alla crescita internazionale del Gruppo, con quotazione e successivo delisting di Enel Green Power e lancio di Enel X. Inoltre, nei primi anni 2000, ha lavorato in TIM come responsabile dell’ufficio stampa estera.