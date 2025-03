Fincantieri avvia la costruzione di "Seven Seas Prestige", la nuova nave da crociera di lusso

Fincantieri: oggi la cerimonia di impostazione di "Seven Seas Prestige", nuova nave extra-lusso per Regent Seven Seas Cruises

Si è tenuta oggi, presso il cantiere Fincantieri di Marghera, la cerimonia di impostazione di “Seven Seas Prestige”, la nuova nave da crociera extra-lusso che Fincantieri sta realizzando per Regent Seven Seas Cruises. La consegna dell’unità è prevista per il 2026. L’evento ha visto la partecipazione di importanti rappresentanti del settore, tra cui Harry Sommer, President & Chief Executive Officer di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., Jason Montague, Chief Luxury Officer di Regent Seven Seas Cruises, Daniele Fanara, Direttore New Building e After Sales della Divisione Navi Mercantili di Fincantieri, e Marco Lunardi, Direttore dello stabilimento di Marghera. Nel rispetto di un’antica tradizione marittima, il momento simbolico della cerimonia è stato segnato dalla saldatura sul fondo della nave di tre monete selezionate appositamente per l’occasione, gesto di buon auspicio per il viaggio futuro dell’unità.

Con una stazza lorda di 77.000 tonnellate e una lunghezza di 257 metri, “Seven Seas Prestige” sarà in grado di ospitare circa 850 passeggeri in 434 suite spaziose, garantendo uno dei più elevati rapporti spazio-ospite del settore. La nave sarà un emblema di eleganza e raffinatezza, rappresentando l’apice del lusso senza tempo. Il progetto integra le più avanzate tecnologie ambientali e introduce nuove categorie di alloggi, esperienze culinarie inedite e una gamma ampliata di servizi esclusivi dedicati ai viaggiatori più esigenti.

Questa unità sarà la capostipite della nuova classe Prestige, una generazione innovativa di navi che si inserisce nel solco della rinomata serie Explorer, anch’essa realizzata da Fincantieri. Il cantiere ha già dato vita a "Seven Seas Explorer" (2016), "Seven Seas Splendor" (2020) e "Seven Seas Grandeur" (2023), costruite rispettivamente negli stabilimenti di Sestri Ponente e Ancona.