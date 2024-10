Fincantieri, il road show “Respect For Future” fa tappa a Riva Trigoso

Fincantieri, “Respect For Future” approda a Riva Trigoso

Il roadshow di Fincantieri “Respect For Future” fa tappa a Riva Trigoso. Prosegue così - dopo Trieste, Ancona, Castellammare di Stabia e Bari - l’iniziativa itinerante pensata con l'obiettivo di promuovere un ambiente lavorativo inclusivo e una cultura aziendale basata sul rispetto e sulla prevenzione della violenza di genere.

L’evento, che si è svolto oggi nell’Officina del cantiere, ha coinvolto 500 persone. La giornata si è aperta con l’intervento del Direttore del Cantiere Integrato Navale Militare, Antonio Quintano, seguito da Lorenza Pigozzi, Direttore Comunicazione Strategica ed Executive Vice President del Gruppo che ha introdotto il progetto evidenziando come il contrasto alla violenza di genere sia una battaglia quotidiana che parte dal luogo di lavoro e dalla sensibilizzazione verso tutti i colleghi. Gabrielle Fellus, fondatrice dell’associazione I Respect ed esperta di sicurezza, autodifesa e prevenzione del fenomeno del bullismo e Paolo Giulini, Presidente del Centro Italiano per la Promozione della Mediazione e criminologo, hanno poi offerto riflessioni su come riconoscere e prevenire la violenza, attraverso i loro interventi e video-testimonianze.

A seguire, Elena Signorastri, Responsabile del Personale dello stabilimento, ha ricordato la centralità dei valori del rispetto e dell’inclusività per il sito e per l’intero Gruppo, mentre Elisa Saccenti, Responsabile del programma everyDEI di Fincantieri, ha presentato le iniziative del Gruppo in tema di Diversity, Equity & Inclusion. Presenti all’evento anche alcuni rappresentanti dei sindacati.

Il programma everyDEI raccoglie progetti volti a contrastare la violenza e a favorire l’uguaglianza di genere, l’inclusione e il benessere all’interno dell’azienda. “Respect For Future” è parte integrante del programma ed è volto a sensibilizzare i dipendenti di Fincantieri su temi come il rispetto di genere e la lotta alla discriminazione, creando una cultura aziendale in cui la diversità è valorizzata e il rispetto è alla base delle relazioni interpersonali.

Lanciato a novembre 2023, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il roadshow ha ottenuto grande riscontro e partecipazione nelle prime cinque tappe e punta a raggiungere circa 10.000 persone.

Il viaggio di “Respect for Future” prosegue: la prossima tappa sarà a Pordenone, presso il sito produttivo di Marine Interiors Cabins, per poi raggiungere gli altri stabilimenti italiani del Gruppo e le sue controllate, continuando così a testimoniare l’impegno di Fincantieri verso una cultura aziendale sempre più inclusiva e rispettosa.