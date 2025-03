Fincantieri, Kepler raddoppia il target price a €11,70: oltre il massimo storico del titolo

Fincantieri, Kepler Cheuvreux porta il target price a €11,70: superato il massimo storico raggiunto dal titolo

Il titolo Fincantieri cresce ancora. Dopo quello di Banca Akros lunedì, oggi il secondo aumento di target price in una settimana, con Kepler Cheuvreux che ha portato il prezzo obiettivo a €11,7 da €5,7 (+105,3%), superando così il massimo storico raggiunto dal titolo. Il tp medio del Gruppo guidato dall’AD e DG Folgiero si attesta oggi a 9,07€. Tra i key findings presi in considerazione dagli analisti di Kepler c’è il segmento underwater. In aggiunta al core business storico di Fincantieri, infatti, l’underwater è stato individuato come nuovo segmento di mercato da sviluppare, poggiandosi sull’expertise centenaria della società nella costruzione di sommergibili, e individuando l’opportunità di crescita di questo dominio nel contesto geopolitico attuale, caratterizzato da scenari di guerra ibrida e dalla crescente necessità di proteggere le infrastrutture critiche subacquee.

In tale ambito, in aggiunta ad una serie di accordi con i principali player del dominio subacqueo, Fincantieri ha portato a termine due importanti acquisizioni, Remazel nel 2024 e WASS nei primi giorni del 2025. Per finanziare l’acquisizione di WASS, Fincantieri ha lanciato un aumento di capitale da €400 milioni completato con enorme successo a luglio 2024. L’aumento di capitale, unitamente ai risultati in crescita trimestre dopo trimestre e superiori alle aspettative, hanno quindi contribuito a portare la capitalizzazione di mercato al livello record di €3,75 miliardi, rispetto al valore di €1,4 miliardi della quotazione in Borsa nel 2014 e rispetto al valore di €827 milioni raggiunto il 29 febbraio 2024.

Nonostante l'effetto diluitivo dell'aumento di capitale, la capitalizzazione di Fincantieri oggi (3,67 miliardi di euro) è di molto superiore a quella del 2018 (2,4 miliardi di euro) quando il titolo ha raggiunto il massimo storico. Nel corso degli ultimi 12 mesi il titolo Fincantieri ha avuto una performance di crescita molto significativa, passando da circa €4.50 a marzo 2024 a oltre €11 a marzo 2025, con un incremento di oltre il 130%. Questa performance è il frutto della strategia intrapresa dal nuovo management e incentrata sull’evoluzione profittevole dei segmenti cruise, difesa e offshore, oltre al già citato underwater, trainata da una forte domanda in tutti i mercati.