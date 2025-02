Fincantieri, ottenuto dalla controllata VARD il premio “Italia brillante”

Fincantieri premiata in Norvegia: innovazione e sinergia con VARD per il futuro del settore navale

Un nuovo prestigioso riconoscimento per il Gruppo Fincantieri. La sua controllata norvegese VARD, tra i leader globali nella progettazione e costruzione di navi specializzate, ha ricevuto il premio “Italia Brillante”, conferito dalla Camera di Commercio Italiana in Norvegia.

Il premio celebra le aziende italiane che si distinguono nel mercato norvegese per innovazione, qualità, sostenibilità e responsabilità sociale. Il riconoscimento sottolinea l’eccellenza industriale di Fincantieri e la sinergia con VARD, dimostrando come l’unione tra la tecnologia norvegese e la capacità industriale italiana generi soluzioni all’avanguardia per il settore navale.

La cerimonia di premiazione, tenutasi a Oslo, ha visto la partecipazione dell’Ambasciatore italiano in Norvegia, Stefano Nicoletti, e di esponenti di spicco del mondo industriale e istituzionale. Questo evento ha riaffermato il solido legame tra Italia e Norvegia nel campo della cantieristica navale e dell’innovazione tecnologica.

Cathrine Marti, CEO di VARD, ha dichiarato: "Questo premio è il simbolo di una visione condivisa e della capacità di creare valore attraverso l’innovazione e la collaborazione. Essere parte del Gruppo Fincantieri ci consente di combinare l’eccellenza tecnologica e marittima norvegese di Vard con il know-how industriale e l’esperienza secolare della cantieristica italiana di Fincantieri, promuovendo nuove soluzioni all’avanguardia per la sostenibilità e l’efficienza del settore navale".

Salvatore Savinelli, SVP HR & Organization di VARD, ha sottolineato l’importanza della sinergia tra le due realtà: "Questo riconoscimento evidenzia la forza della collaborazione tra Paesi, settori industriali e talenti. Insieme a Fincantieri e alle nostre squadre internazionali, VARD è orgogliosa di essere protagonista nella transizione ecologica del comparto marittimo, contribuendo a definire nuovi standard di eccellenza e sostenibilità".

Gian Luca Congeddu, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Camera di Commercio Italiana in Norvegia, ha concluso: "Il successo di VARD incarna l’eccellenza dell’industria navalmeccanica, unendo l’innovazione italiana con la tecnologia norvegese e ben interpretando i valori fondanti del premio ‘Italia Brillante’: innovazione, sostenibilità e cooperazione industriale. Il gruppo è un modello di sostenibilità e avanguardia nel settore, dimostrando come la collaborazione tra i due Paesi possa accelerare la trasformazione dell’industria marittima globale”.

Il Gruppo Fincantieri, tra i più grandi complessi cantieristici al mondo, è attivo in tutti i settori della navalmeccanica ad alta tecnologia. Leader nella realizzazione di navi da crociera, militari e offshore, il gruppo si distingue anche per la produzione di componenti avanzati, soluzioni di arredamento navale e servizi post-vendita.

Con oltre 230 anni di storia e più di 7.000 navi costruite, Fincantieri mantiene il proprio know-how in Italia, con oltre 11.000 dipendenti e una rete produttiva globale di 18 stabilimenti e oltre 22.000 lavoratori diretti. Il premio “Italia Brillante” rappresenta quindi un ulteriore traguardo per Fincantieri e VARD, a conferma della loro eccellenza e del ruolo strategico che ricoprono nell’evoluzione del settore navale internazionale.