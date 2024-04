Fincantieri partecipa al forum economico Stati Uniti - Friuli Venezia Giulia

New York, Fincantieri al forum economico “Opportunities for partnership in the innovative companies of Italy’s Friuli Venezia Giulia”

Rafforzare e rilanciare le relazioni tra Stati Uniti e Friuli Venezia Giulia attraverso la collaborazione tra le imprese e le eccellenze del territorio. Questi i temi al centro del forum economico “Opportunities for partnership in the innovative companies of Italy’s Friuli Venezia Giulia”, organizzato dalla National Italian American Foundation (Niaf) che si è svolto oggi a New York. Un’occasione importante per sottolineare l’impegno e il lavoro di Fincantieri negli Stati Uniti, testimoniato dalla presenza al Forum di Marco Galbiati, CEO di Fincantieri Marine Group, controllata statunitense di Fincantieri.

L’evento, di grande rilevanza per la missione istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia, ha visto la partecipazione del Presidente Massimo Fedriga, dell'assessore alle Attività produttive e turismo, l'Agenzia Select Fvg e i vertici delle direzioni regionali Relazioni internazionale e Attività produttive, oltre ai rappresentanti di importanti imprese che, come Fincantieri, operano da anni con successo negli Stati Uniti.