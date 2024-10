Fincantieri protagonista della 56esima edizione del "Barcolana Sea Summit"

Fincantieri torna a la "Barcolana" con un laboratorio di progettazione navale e due panel dedicati alla Sea Economy

Fincantieri sarà presente anche quest'anno a la “Barcolana”, la storica regata velica internazionale che giunge alla sua 56° edizione in qualità di sponsor. Il mare è solo il primo trait d’union che lega la città di Trieste e il Friuli Venezia Giulia alla storia di Fincantieri e alla cantieristica italiana, nota come fiore all’occhiello in Italia e all’estero. La vocazione internazionale dell’iniziativa, d’altronde, è il riflesso di quell’ambizione che mira a rappresentare l’eccellenza italiana oltre i confini nazionali, qualità, questa, condivisa da Fincantieri.

Il mare è la culla di questo processo. L’economia del mare ha plasmato il territorio, nutrendone le radici e forgiando le tradizioni, portando a investimenti nel know how locale per sviluppare le future tecnologie del settore marittimo. Essere al fianco della “Barcolana” vuol dire anche promuovere la partecipazione attiva del Gruppo alle iniziative territoriali. In questa 56° edizione Fincantieri sarà protagonista del “Barcolana Sea Summit”, l’insieme di eventi dedicati al futuro dell’economia marittima e alla sostenibilità ambientale.

In particolare, nella giornata dell’11 ottobre si svolgeranno i due panel “Rivoluzione Mare”: il primo affronterà i temi dell’"Underwater economy e delle nuove tecnologie per il settore marittimo" mentre il secondo sarà dedicato alla “Sea and Wind economy”. Il 10 ottobre, invece, si terrà il laboratorio esperienziale “Dall’idea alla nave”, a cura della direzione progettazione di Fincantieri, pensato come occasione per approfondire le fasi di sviluppo di una nave e ideato per avvicinare, attraverso la condivisione, i giovani studenti alle professioni e ai percorsi di studio e formazione legati al comparto marittimo e navale.

La partecipazione a questo progetto educativo è espressione dell’ampio impegno di Fincantieri per favorire lo sviluppo delle competenze tecniche e professionali delle nuove generazioni. Perché occorre da un lato celebrare il presente e il passato con le loro radici nel mare, ma anche scrivere il futuro, guardando agli scenari che verranno.