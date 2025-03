Fincantieri, a Sestri Ponente due nuove tappe di “Respect For Future”

Fincantieri, realizzate a Sestri Ponente due nuove tappe del progetto “Respect For Future” per il contrasto alla violenza di genere

Si sono svolte ieri e oggi due nuove tappe di "Respect For Future", il progetto realizzato da Fincantieri per prevenire e contrastare la violenza di genere e promuovere la cultura del rispetto. L’ottavo e il nono appuntamento dell’iniziativa, lanciata nel novembre 2023, hanno riguardato rispettivamente lo Stabilimento di Sestri Ponente e la Divisione Navi Militari, insieme alle controllate del Gruppo con sede a Genova, per una partecipazione totale di oltre 1500 persone. Le due tappe si aggiungono a quelle di Ancona, Castellammare di Stabia, Bari, Riva Trigoso, Pordenone, Muggiano e Palermo.

La giornata di ieri, svoltasi all’interno del cantiere, ha visto la partecipazione di circa 750 persone tra dipendenti dello stabilimento, rappresentanti sindacali e delle ditte dell'indotto. Ad aprire la giornata è stato Massimo Canesin, Direttore dello Stabilimento di Sestri, seguito da Lorenza Pigozzi, Direttore della Comunicazione strategica del Gruppo, che ha presentato il progetto "Respect For Future" con la proiezione di un video manifesto.

Come nelle precedenti tappe, hanno portato il loro contributo la fondatrice dell’associazione I Respect, Gabrielle Fellus, per affrontare i temi del rispetto in ambito giovanile e lavorativo, e il Professor Paolo Giulini, Presidente del Centro Italiano per la Promozione della Mediazione, che, anche attraverso alcune video-testimonianze, ha parlato del riconoscimento e della prevenzione della violenza.

In chiusura, è stata la volta di Alessio Belli, Responsabile Group Organization Development, Learning & Labour Cost di Fincantieri, che ha presentato le iniziative del Gruppo in ambito Diversity, Equity & Inclusion, seguito da Rosa Bifero, Responsabile del Personale dello Stabilimento di Sestri che ha chiuso l’evento con un momento di riflessione sulla giornata

La tappa odierna ha invece visto la partecipazione di oltre 800 persone e si è svolta all’interno del Teatro Ivo Chiesa di Genova, coinvolgendo il personale della Divisione Navi Militari e quello delle società controllate del Gruppo con sede nel capoluogo ligure. Ad aprire la giornata, con un saluto e un’introduzione al nono appuntamento di “Respect for Future”, è stato il Direttore Generale Divisione Navi Militari di Fincantieri, Dario Deste. A seguire, il programma ha visto alternarsi gli interventi di Lorenza Pigozzi, Gabrielle Fellus e Paolo Giulini. A chiudere i lavori è stato il Direttore Human Resources and Real Estate di Fincantieri, Luciano Sale, che ha voluto sottolineare l’impegno del Gruppo nel promuovere i valori di diversità, equità e inclusione, ponendo l’accento su una serie di iniziative messe in campo dal Gruppo, che spaziano dalla formazione all’ascolto.

Il roadshow “Respect For Future” è parte integrante del programma everyDEI di Fincantieri, che raccoglie iniziative legate all’uguaglianza di genere, al sostegno alle persone con disabilità, alla promozione dell'intergenerazionalità e alla valorizzazione della diversità culturale, anche attraverso l'adozione di un linguaggio più inclusivo e la lotta contro gli stereotipi e i pregiudizi.

Parallelamente, sempre nell’ambito di “Respect for Future”, Fincantieri ha attivato progetti specifici aderendo, ad esempio, all’iniziativa di DonneXStrada che ha portato all’istituzione, in dieci sedi aziendali – tra cui lo stabilimento di Sestri Ponente e la Divisione Navi Militari -, dei Punti Viola, luoghi sicuri per dare assistenza a donne che si trovino in una situazione di pericolo, all’interno dei quali è disponibile personale sensibilizzato e formato da professionisti nell’ambito legale e psicologico.

Attraverso la collaborazione con Differenza Donna sono nate, invece, le cosiddette “Antenne”, colleghe/i che rispondono a un numero dedicato per dare supporto alle donne che hanno subìto o stanno subendo forme di violenza di qualsiasi tipo e in qualsiasi ambito, familiare e non, con l’obiettivo di creare una rete di ascolto e supporto. Questo percorso conferma il ruolo di Fincantieri come promotore attivo di diversità, equità e inclusione, puntando a trasformare l’ambiente lavorativo in un esempio virtuoso per l’intero settore industriale.