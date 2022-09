FORUM BANCA ’22 di IKN Italy: ci siamo

Forum Banca alla quindicesima edizione

Appuntamento domani a Milano per Forum Banca 2022, l’evento di IKN Italy che riunisce i protagonisti che plasmano modelli e trend dei servizi bancari, finanziari e fintech: l’appuntamento prenderà, infatti, il via il 28 settembre con l’Executive Summit - una giornata Invitation Only che tratterà di due temi di estrema attualità, rivolti a due target differenti: al mattino si svolgerà la Sessione “ESG, Ambiente e non solo: il ruolo sociale degli istituti finanziari”, nel pomeriggio il focus su “Digital Trend e Regolazione: come andare allo stesso passo?”

Segnaliamo l’appuntamento di giovedì 29 settembre, aperto al pubblico: la Main Conference.

Oltre 100 gli Speaker coinvolti, tra i migliori innovatori del settore, e più di 70 i Case Study bancari, nazionali ed esteri, presentati.

Alla Sessione Plenaria, seguiranno focus tematici in parallelo, oltre al track totalmente dedicato al Risk Management in Banking, che tratteranno di: CUSTOMER - TECH &INNOVATION - DATA, SECURITY & IDENTITY - TECH, GOVERNANCE & COMPLIANCE.

Inoltre, il FinTech Smart Village, un’area totalmente dedicata alla presentazione, discussione e condivisione delle nuove FinTech che, tra innovazione e tecnologia, stanno sfidando i servizi bancari tradizionali.

La Sessione CUSTOMER è interamente dedicata alle evoluzioni della Phygital Experience e della proposta di prodotti e servizi. Tra i confronti in programma, si svolgerà la Tavola Rotonda “CX digitale e App conversazionali: i nuovi modelli di comunicazione con i clienti e le esperienze di illimity e Widiba” cui parteciperanno: Salvatore Zaccagnino - Customer Insight Manager illimity, Giuseppe Conte - Head of Customer Experience Banca Widiba, Guerino Di Domenico - Regional Vice President nCino EMEA, Francesco Compiani - Head of Product Management Doxee, Diego Lapegna - Marketing Manager Italia Infobip. Il dibattito verterà sui temi più attuali, tra i quali: come applicare la Customer Experience per diversificare i prodotti, come misurarla e trasformarla in ROI; integrazione tra chatbot e human touch per intercettare l’esigenza del cliente e personalizzare il servizio; perché spingere la personalizzazione con AI per alimentare la piattaforma conversazionale; Digital Branch/Filiale Virtuale: quali sono i reali vantaggi in termini di velocità, personalizzazione e risparmio costi e cosa è realmente fattibile in Italia.

IKN Italy, leader nella creazione e sviluppo di contenuti, eventi e corsi di formazione BtoB, nel 2022 ha raggiunto il traguardo dei 35 anni. Credibilità, specificità, indipendenza e ricerca continua con i responsabili, C-Level d’azienda, sono gli elementi che distinguono e caratterizzano IKN nel mercato.