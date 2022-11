Forum WPP, innovazione e tecnologia per comunicare l’Italia

WPP ha ospitato oggi l’undicesima edizione del Forum WPP, tappa conclusiva del percorso annuale dell’Advisory Board WPP Italia | The European House – Ambrosetti, focalizzato sul ruolo della tecnologia e dell’innovazione per la comunicazione.

L’evento si è confermato assoluto punto di riferimento per le imprese, le istituzioni e tutti gli operatori del mondo dei servizi di marketing e comunicazione, con oltre 250 brand di diverse industry che hanno presenziato all’appuntamento. La scelta del tema al centro del Forum WPP 2022 – innovazione e tecnologia per comunicare l’Italia di domani – tiene conto del ruolo della comunicazione come caposaldo per generare valore e cambiamento culturale per la società di domani. Un momento di incontro dove i maggiori esperti di comunicazione del mondo WPP e imprenditoriale hanno discusso di tematiche importanti e sfide poste dal momento storico che stiamo vivendo con la moderazione di Mariangela Pira, giornalista di Skytg24.

L’Italia, infatti, è solo al 18° posto nell’Unione Europea per digitalizzazione delle imprese, ma allo stesso tempo, ad esempio, è tra i primi paesi in Europa per tasso di adozione di servizi di cloud computing tra le aziende e vanta numerose best practices in termini di ecosistemi tecnologici e digitali. Contraddizioni che dimostrano quanto il tessuto economico del nostro Paese potrebbe beneficiare dei grandi vantaggi della tecnologia e dell’innovazione se venissero fatti maggiori investimenti in competenze. Nell’ambito del PNRR, infatti, ben 48,1 miliardi di euro (25,1% delle risorse totali) saranno dedicati alla transizione digitale, un investimento che potrà portare entro il 2027 a una crescita dell’1,2% del nostro PIL con, quindi, una maggiore produttività delle imprese