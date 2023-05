Franchetti, un nuovo software per misurare l'efficienza del processo ispettivo

Franchetti, multinazionale di sviluppo software ed engineering design quotata su Euronext Growth Milan attiva nella transizione digitale dei processi di gestione delle reti infrastrutturali, in particolare ponti e viadotti, annuncia il lancio di Sidecheck, il nuovo software destinato all’auditing dei processi ispettivi degli asset. Basata su algoritmi di embedding e reti neurali, Sidecheck è uno strumento cruciale per l’omogeneizzazione e l’uniformità di giudizio delle attività e dei processi ispettivi posti in essere dai gestori e proprietari di asset infrastrutturali, in particolare quelli per la mobilità, in compliance con le norme ispettive, secondo i termini e criteri previsti dai Paesi in cui operano, dalle regole del settore nonché dagli obblighi contrattuali.

I gestori di asset infrastrutturali, quali ponti, viadotti e gallerie, ogni anno devono implementare numerosi controlli e attività per poter adempiere agli obblighi normativi e contrattuali con l’autorità concedente (lo Stato). È obbligatorio ispezionare i ponti e viadotti con periodicità prefissate, risolvere eventuali criticità riscontrate entro un periodo prestabilito, avvalersi di personale qualificato. Il gestore deve, quindi, programmare ispezioni e interventi, pianificare un budget e rispettarlo e controllare che le azioni previste siano messe in atto nei tempi prestabiliti.

Sidecheck confronta in modo efficace i dati raccolti relativi ad ispezioni, ispettori, pianificazioni, stime dei lavori etc., contribuendo a rendere il processo il più oggettivo possibile nel tempo, nello spazio e tra i diversi attori coinvolti. Il software non si sostituisce al professionista, ma costituisce un supporto fondamentale in fase di raccolta, elaborazione e analisi dei dati, facendo emergere immediatamente elementi difformi o di incoerenza. Lo sviluppo del software è avvenuto nell’ambito dell’incarico affidato da uno dei principali concessionari stradali del mondo, dove si è resa necessaria l’elaborazione di una enorme quantità di dati.

“Con questo incarico il sistema di ispezione e monitoraggio delle infrastrutture di un grande gestore viene valutato da un’ auditing terzo - ha spiegato Paolo Franchetti fondatore e presidente di Franchetti S.p.A. - attività che grazie allo sviluppo di un software dedicato abbiamo fortemente ottimizzato contribuendo ad incrementare gli standard di qualità delle attività". Ha aggiunto Michele Frizzarin, Partner di Franchetti Spa “L’auditing dei processi ispettivi è un nodo cruciale per uniformare il processo di gestione delle inf rastrutture. Grazie al supporto digitale i processi di ispezione possono oggi essere analizzati eclassificati in modo ottimizzato e digitale. L’esame di qualità dei processi da parte di un auditor terzo rappresenta per gestori e proprietari delle reti una guida al loro fianco e uno strumento di controllo a garanzia degli stakeholder.”

È in corso lo sviluppo di ulteriori funzionalità di Sidecheck, attraverso l’integrazione di applicazioni di machine learning per accelerare l’analisi dei dati e l’identificazione degli elementi di criticità. In futuro si prevede che sarà sempre più richiesta da parte dei concessionari e gestori un’attività di auditing di questo tipo. Il lavoro è stato presentato dall’Ingegner Frizzarin in occasione del convegno scientifico CBPE 2023 (Congresso Brasiliano di Ponti e Strutture) dedicato ai ponti in Brasile, il più importante del settore in America Latina, tenutosi nel corso del mese di maggio a Rio de Janeiro.