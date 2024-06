FS Treni Turistici Italiani: attivate tre nuove destinazioni turistiche

FS Treni Turistici Italiani: integrate per l’estate le fermate di Imperia, Diano Marina e Carrara-Avenza

FS Treni Turistici Italiani, la nuova società parte del Polo Passeggeri del Gruppo FS nata per offrire servizi ferroviari pensati e calibrati per un turismo di qualità, si arricchisce di tre nuove destinazioni per ampliare l’offerta commerciale estiva. Grazie a un percorso di analisi dei flussi turistici e all’ascolto degli interlocutori istituzionali, sono state integrate le fermate di Imperia e Diano Marina all’Espresso Riviera e quella di Carrara-Avenza all’interno della traccia dell’Espresso Versilia.

Con queste ulteriori fermate, FS Treni Turistici Italiani dimostra la capacità di adattare in modo efficace l’offerta commerciale ascoltando le manifestazioni d’interesse che giungono dagli operatori del settore turistico e dai territori. I biglietti per viaggiare a bordo dei treni Espressi di FS TTI sono acquistabili su sito web ufficiale e su tutti i canali di vendita Trenitalia.

L’Amministratore Delegato di FS TTI, Luigi Cantamessa, ha dichiarato: “Questi treni che da agosto a settembre presteranno servizio da Milano a Ventimiglia nel caso del ‘Riviera’ e da Milano a Livorno nel caso del ’Versilia’ guardano alle esigenze del turista che cerca un’esperienza di viaggio diversa e unica”.

L’obiettivo di FS TTI è di rendere il viaggio verso la propria destinazione parte integrante della vacanza, anche grazie alla presenza del servizio ristorazione e di una carrozza bagagliaio utile a ospitare anche attrezzature voluminose come quelle sportive.