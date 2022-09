“Futuro Artigiano”: la Camera di Commercio Cinese al MICAM

Nuovi strumenti per le start-up

Torna al Micam 2022 la Camera di Commercio Cinese, per la seconda volta, con i brand di calzature più rappresentativi e importanti oggi in Cina: Sheme, Erke, Kangnai, Aokang, Shunpu, Desay, Ranch, Clorts, Jacata, Max Bahr, Oak, Yonghong, Bagsmart, Ecosusi ed altre imprese che già lavorano per noti brands del mercato europeo e americano: oltre a proporsi come validi partner per il private label, esporranno anche produzioni a loro marchio. Nella stessa occasione sarà lanciato il progetto “Futuro Artigiano”, per aiutare le imprese calzaturiere internazionali a completare il ciclo dall’ideazione al prodotto finito, usando le nuove tecnologie. L'intento è quello di promuovere la combinazione tra design, uso dei software, tecnologia 3D fino alla gestione e alla negoziazione degli ordini, per arrivare a chiudere il circuito completo che va dall'ideazione alla realizzazione e alla messa in vendita della merce.

Un progetto ambizioso, pensato per dare strumenti alle start up, dove i punti di forza stanno nella capacità di coinvolgere i soggetti che fanno parte del processo di produzione della scarpa, dal designer al modellista, all'azienda produttrice, creando interazioni con la fornitura di materiali e tessuti, la vendita online e gli aspetti promozionali, pubblicità e uso dei social network. Un modo per sperimentare prodotti "virtuali", testarli sui social e capire se hanno i requisiti per essere prodotti, per trovare poi nella stessa piattaforma la possibilità di assemblare produttori per realizzarli e metterli sul mercato.

"Futuro Artigiano" avrà un momento di celebrazione per il contest promosso in collaborazione con la Ferrari Fashion School, accademia da sempre attiva con collaborazioni internazionali, dove agli studenti dei corsi triennali in Fashion Design è stato chiesto di ideare e presentare un progetto 2D di un modello di sneakers. Il disegno viene poi caricato sulla piattaforma "Futuro Artigiano" dove i modellisti lo trasformano in un modello 3D, un vero e proprio prototipo sulla base dei materiali, dei tessuti e dei colori scelti. Una giuria (comprendente un membro della Camera di Commercio Cinese, insegnanti della Ferrari Fashion School e responsabili della piattaforma) valuterà i lavori degli studenti e sceglierà tre vincitori, che riceveranno un premio in danaro. Il primo classificato avrà la possibilità di realizzare il suo modello, che sarà prodotto in Cina.

Appuntamento con la Camera di Commercio Cinese al Micam 2022 (Padiglione 7, stand A27 - B28), dal 18 al 20 settembre.