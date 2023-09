Generali, Alleanza Assicurazioni: nasce "Alleanza Previdenza"

Alleanza Assicurazioni lancia "Alleanza Previdenza", la nuova soluzione assicurativa a tutela della salute

Alleanza Assicurazioni, Compagnia di riferimento per le famiglie italiane, nel 125° anno dalla sua fondazione lancia “Alleata Previdenza”, la soluzione assicurativa di previdenza complementare che integra le garanzie delle polizze LTC (Long Term Care) e la copertura in caso di invalidità permanente da infortuni. Inoltre, in caso di comparsa di non autosufficienza, la soluzione prevede il raddoppio della rendita pensionistica. Alleanza Assicurazioni è considerata da sempre fra le compagnie più solide del panorama assicurativo italiano con un indice di solvibilità pari a 292%, tra i più alti del mercato.

In Italia, nel 2022, la spesa pubblica per le pensioni ha sfiorato i 300 miliardi di euro (€297, fonte Sistan), pari a circa il 15% del PIL; mentre gli over 65 sono più di 14 milioni, un dato destinato a salire fino a 20 milioni entro il 2045. In parallelo è in aumento anche il numero di persone in condizioni di non autosufficienza, che oggi sono circa 4 milioni. L’ultimo rapporto del Bilancio del Sistema Previdenziale italiano stima una spesa lorda per non autosufficienza pari a 34 miliardi di euro, dei quali 23 miliardi come spesa privata.

Alleanza Assicurazioni risponde alle richieste di forme pensionistiche integrative delle persone offrendo una soluzione assicurativa in grado di proteggere la loro autonomia e la loro tranquillità, mettendo in sicurezza il proprio domani. Questa nuova soluzione, che rinnova lo storico PIP (Piano Individuale Pensionistico) della Compagnia rafforza la componente di sostenibilità: i due fondi di investimento Alleata Bilanciata e Alleata Azionaria promuovono caratteristiche sociali, ambientali e di governance (ESG).