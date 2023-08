Generali, Cattolica partecipa al "Meeting per l’amicizia fra i popoli"

Generali, Meeting per l’amicizia fra i popoli: Piazza Generali Cattolica tra gli spazi messi a disposizione per l’evento

Anche quest’anno Generali partecipa al Meeting per l’amicizia fra i popoli, l’iniziativa nata nel 1980 con l’intento di “incontrare, conoscere e portare a Rimini tutto quello che di bello e buono c’è nella cultura del tempo”, ospitata dal 20 al 25 agosto. Per la prima volta lo fa con la sua divisione Cattolica, realtà integrata nel Gruppo dal 1° luglio, che opera in settori distintivi quali il mondo degli Enti Religiosi e del Non Profit, oltre a quello agroalimentare. Per l’occasione, è stata allestita la Piazza Generali Cattolica all’interno degli spazi fieristici messi a disposizione per l’evento.

Piazza Generali Cattolica è un luogo di incontro, confronto e condivisione, aperto a tutto il pubblico della manifestazione, in cui sarà possibile vedere una anteprima delle storie di solidarietà e inclusione che Cattolica appoggia con l’iniziativa “Una mano a chi sostiene”: sostenuta da Fondazione Cattolica in collaborazione con Cattolica, si pone l’obiettivo di favorire lo sviluppo di progetti ad alto impatto sociale realizzati da enti Non Profit sul territorio italiano con l’erogazione di 500.000 euro di donazione complessiva a favore dei 26 progetti non profit vincitori.

Nell’ambito della 44ª edizione del Meeting, il cui tema è “L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile”, un invito a scoprire o a riscoprire l’amicizia nel suo significato profondo, nella sua forza generativa, nelle sue origini e nelle sue prospettive per l’esistenza di ogni uomo e per la costruzione di una nuova socialità, sono previsti gli interventi di Massimo Monacelli, General Manager di Generali Italia e Samuele Marconcini, Chief Cattolica Business Unit Officer di Generali Italia.