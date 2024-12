Generali Italia: Alleanza Assicurazioni presenta la polizza “PerSempre” per la tutela degli over 65

Generali Italia : lanciata “PerSempre”, la nuova polizza Long Term Care di Alleanza Assicurazioni per tutelare gli over 65 non autosufficienti

Alleanza Assicurazioni, parte del gruppo Generali Italia, ha introdotto “PerSempre”, una polizza assicurativa ideata per rispondere alle crescenti esigenze di protezione a lungo termine (LTC, Long Term Care) delle famiglie italiane. Questa proposta, flessibile e completa, è stata progettata per offrire un supporto concreto in caso di perdita dell'autonomia, garantendo sicurezza per il futuro delle assicurazioni e dei loro cari. Una tematica sempre più rilevante, considerando che in Italia quasi 4 milioni di over 65 si trovano in condizioni di non autosufficienza.

La situazione diventa ancor più critica tra gli over 75, dove il 43,6% delle persone non è autosufficiente, con una netta differenza di genere: il 53% delle donne è in questa condizione, contro il 30% degli uomini. Nel 2022, la spesa pubblica destinata alla non autosufficienza ha raggiunto l'1,7% del PIL nazionale, con un ulteriore 1,5% a carico diretto delle famiglie. Anche l'assistenza domiciliare rappresenta una sfida: sebbene oltre un milione di badanti siano censiti in Italia, spesso il ruolo di caregiver viene svolto dai familiari, principalmente figli (35%) e coniugi (19%).

Ivan Mestriner, Responsabile Vita e Danni di Alleanza Assicurazioni, ha sottolineato l'impegno della compagnia nel fornire soluzioni innovative e solide. “Da oltre 125 anni Alleanza è il punto di riferimento per le famiglie italiane. Con PerSempre vogliamo rispondere a bisogni sempre più urgenti, derivanti da un contesto che richiede un'integrazione del welfare pubblico. soluzioni offriamo concrete per la protezione della longevità e della salute, accompagnando le persone nella pianificazione del proprio futuro”, ha dichiarato Mestriner.

Grazie a un indice di solvibilità pari al 289%, uno dei più alti del settore, Alleanza Assicurazioni garantisce una solida base per affrontare le rinnovate esigenze degli italiani. La polizza “PerSempre” offre una protezione che si adatta alle necessità individuali delle assicurazioni. Nella versione base, assicura una resa mensile rivalutabile fino a 3.000 euro, erogata a vita in caso di perdita dell'autosufficienza. La versione light include, oltre alla resa, una somma di 5.000 euro in caso di malattie gravi e servizi di assistenza come consulenze personalizzate per pianificare l'assistenza domiciliare. Infine, la versione full estende le tutele precedenti e permette di destinare ai propri cari, in caso di premorienza, una somma pari ai premi versati.

Con “PerSempre”, Alleanza Assicurazioni mira non solo a rafforzare il welfare privato, ma anche a offrire alle famiglie italiane uno strumento efficace per affrontare con maggiore serenità le sfide legate alla longevità e alla tutela della propria autonomia.