Generali jeniot, connessi con IoT oltre 2 milioni di utenti in 5 anni

Generali jeniot festeggia 5 anni con la società di servizi IoT e accelera il percorso di trasformazione legato a mobilità, casa e salute

Un lustro di successi per Generali jeniot, la società dedicata allo sviluppo di servizi innovativi legati alla mobilità urbana, alla casa intelligente e alla salute. La società fornisce soluzioni tecnologiche che arricchiscono l’offerta assicurativa delle Compagnie del Gruppo, per supportare famiglie e imprese nelle attività quotidiane: dall’auto connessa e geolocalizzata, agli assistenti intelligenti per la casa connessa, ai dispositivi digitali per la protezione e il benessere personale. Con jeniot, Generali ha creato una corporate startup insurtech dedicata ai servizi IoT e digitali e alla valorizzazione del dato nel pieno rispetto della privacy, al servizio degli oltre 2 milioni di clienti connessi tramite device alla piattaforma IoT.

Il cuore di jeniot è proprio l’innovativa piattaforma IoT, totalmente in cloud, sviluppata internamente che permette l’elaborazione di oltre 1 petabyte di dati per processare ogni giorno con algoritmi evoluti oltre 4,6 milioni di viaggi e 31 milioni di km dei nostri clienti: tutte informazioni gestite in sicurezza e nel rispetto della privacy. L’obiettivo primario di fornire servizi all’avanguardia insieme allo sviluppo tecnologico hanno permesso a Generali jeniot di raggiungere risultati tangibili: 6 Paesi e oltre 10 società del Gruppo servite; oltre 30.000 emergenze reali gestite per anno, con tempo di risposta meno di 60 secondi; riduzione di 2300 tonnellate di Co2 per anno grazie al miglioramento dello stile di guida, riduzione del 30% del numero di incidenti per i clienti virtuosi; riduzione del costo medio di liquidazione del 3% e migliore profilazione dei clienti.

Generali jeniot mette, inoltre, a disposizione della Rete e delle Compagnie del Gruppo un’offerta integrata di Servizi di Advisory, tramite il Centro di innovazione e sperimentazione di Pero, dedicato a ricerca e sviluppo in ambito automotive, formazione, prototipazione, collaborazione con aziende, istituti di ricerca, università e start up.

Francesco Bardelli, Chief Health&Welfare and Connected Business Development Officer di Generali Italia, e Alberto Busetto, Ceo e General Manager di Generali jeniot, hanno dichiarato: “La tecnologia oggi ci permette di offrire nuovi servizi per semplificare e migliorare la vita dei nostri clienti in ogni fase della quotidianità: in auto, in casa o al lavoro. In questi cinque anni, grazie all’innovazione tecnologica, con Generali jeniot abbiamo accelerato nello sviluppo di servizi di prevenzione innovativi e valore aggiunto per famiglie e imprese, in coerenza con l’obiettivo di essere Partner di Vita in ogni momento rilevante, con più prevenzione, assistenza e rapidità, convenienza e scelte sostenibili”.

La società di servizi 100% Generali ha compiuto progressi significativi con cinque proprietà intellettuali legate al settore dell’auto e della casa intelligente: NEXT: il primo dispositivo, nato in collaborazione con Telepass, che coniuga con oltre 30 servizi digitali, il meglio dei servizi assicurativi e di mobilità in un unico e innovativo strumento; MyDrive: l’app che permette di monitorare e tenere traccia del proprio stile di guida in auto e registrare i viaggi tramite smartphone ottenendo vantaggi sulla polizza; Driving Behaviour Coaching: lo strumento di gestione attiva dello stile di guida per il miglioramento continuo; Jada: il nuovo strumento robotizzato di collaudo, test e certificazione delle scatole nere; AirSafe: l’innovativo sensore di misurazione della qualità dell'aria indoor in grado di rilevare il rischio incendio e la presenza di gas tossici come monossido di carbonio e metano.