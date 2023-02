Generali è partner del Festival di Sanremo 2023

Generali, per la prima volta partner del Festival di Sanremo 2023

Per la prima volta Generali è Partner del 73° Festival della canzone italiana. Il Festival verrà raccontato da una suggestiva cornice, il “Balconcino Generali” dell’Agenzia di Sanremo collocata di fronte all’Ariston, attraverso la voce di Valentina Romani, giovane attrice italiana protagonista di serie tv di successo come ad esempio “Mare Fuori”. Proporrà collegamenti live durante il “Prima Festival” e si farà portavoce di una prospettiva unica sul Teatro Ariston attraverso i social, con l'obiettivo di essere anche più vicini alle giovani generazioni. Tradizione, italianità, passione ma anche vicinanza al territorio, innovazione e proiezione al futuro: una visione valoriale che accomuna Generali, punto di riferimento del mondo assicurativo italiano da oltre 190 anni, e il Festival di Sanremo, l’evento musicale più importante del Paese.

Dal 7 all’11 febbraio, inoltre, sarà in onda su Rai 1 e Rai Premium lo spot TV della durata di 15’’ dedicato a Immagina Adesso, la soluzione assicurativa che permette di proteggere ciò che è più importante per le persone (casa, salute, famiglia), di costruire con l’agente una “playlist” di protezione, prevenzione e assistenza e di aggiornarla in base al percorso di vita. Immagina Adesso dà valore alle priorità del momento, consentendo di proteggere ciò che è più importante in una determinata fase della vita e, allo stesso tempo, ha una struttura flessibile capace di accogliere quelle del futuro. A chi sottoscriverà Immagina Adesso entro il 31 marzo sarà dedicata una speciale promozione: fino a tre mesi di protezione gratuita.

Infine, l’intero ecosistema di Generali parteciperà attivamente al Festival attraverso il FantaGeneraliSanremo, un contest interno ideato per i dipendenti di Generali e dedicato a tutta la popolazione aziendale, e il coinvolgimento dello Storymaker Club per raccontare progetti l’iniziativa sui social attraverso il punto di vista delle persone della Compagnia del Leone. Generali, coerentemente con la strategia Partner di Vita, è da sempre attenta a sviluppare, promuovere e progettare attività volte a valorizzare e supportare i talenti delle nuove generazioni, in linea con il suo purpose di creare un futuro più sostenibile e sicuro per tutti.