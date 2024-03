Gentili Mosconi acquisisce il 70% dell’azienda comasca Tintoria Comacina

Gentili Mosconi annuncia di aver rilevato il 70% dell’azienda Tintoria Comacina, consolidandosi nel settore tessile di alta gamma

Gentili Mosconi, rinomato gruppo specializzato nella creazione, produzione, stampa e personalizzazione di tessuti naturali nel mondo del lusso, ha annunciato con orgoglio di aver completato l'acquisizione del 70% di Tintoria Comacina. Quest'ultima, un'azienda con oltre quarant'anni di storia e situata nella provincia di Como, è un punto di riferimento nel settore della tintura e del finissaggio di tessuti serici classici. Questa operazione segna un importante traguardo per Gentili Mosconi, rappresentando la sua prima acquisizione dopo essere stata quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.

Il gruppo ha dichiarato che questa mossa è parte di un processo di crescita e integrazione annunciato un anno fa, con l'obiettivo di creare un polo centrale di sinergie internalizzando competenze e fasi cruciali del processo produttivo. Tintoria Comacina, una delle eccellenze del distretto comasco, manterrà la propria identità e indipendenza come tintoria conto terzi, continuando a servire il territorio e il mercato. L'acquisizione, in collaborazione con i precedenti azionisti Angelmaria Bianchi e Paolo Maggienga, che manterranno una quota minoritaria del 10% e del 20% rispettivamente, garantirà una continuità nella gestione dell'azienda.

Francesco Gentili, fondatore e CEO di Gentili Mosconi, ha dichiarato: "Siamo molto soddisfatti di aver perfezionato questa operazione. A un anno dalla quotazione in Borsa, abbiamo messo a segno un primo tassello del progetto di sviluppo presentato ai nostri investitori che vede tra gli obiettivi quello di utilizzare la raccolta come booster per accelerare il progetto di integrazione e crescita di Gentili Mosconi tramite operazioni strategiche e acquisizioni. Puntiamo a diventare un polo centrale di sinergie in cui raggruppare le competenze e le expertise necessarie, ma mantenendo integro il dna di ogni azienda collegata. Come già fatto con Stamperia Emme, anche Tintoria Comacina verrà messa a sistema e a disposizione di tutti gli operatori del settore”.

Con un fatturato di circa 53 milioni di euro e un margine di EBIDA del 19% nel 2022, Gentili Mosconi ha registrato una crescita significativa in tutte le aree di business. Questa acquisizione rappresenta un passo importante nella strategia di espansione del gruppo, consolidando la sua posizione nel settore tessile di alta gamma e preparandosi a nuovi successi nel futuro.