Giorno del Dono 2024: IID e BPER Banca insieme per la presentazione della 7ª edizione del Rapporto “Noi Doniamo”

Giorno del Dono 2024, BPER Banca sostiene l'IID per la presentazione del Rapporto "Noi doniamo": le nuove tendenze del dono in Italia

Nel contesto della celebrazione del Giorno del Dono 2024 (4 ottobre), l'Istituto Italiano della Donazione (IID) ha presentato il nuovo rapporto "Noi doniamo", un'analisi dettagliata delle pratiche di donazione in Italia. Nonostante le difficoltà economiche e sociali degli ultimi anni, emerge chiaramente come il desiderio di donare degli italiani sia ancora forte e capace di evolversi di fronte ai cambiamenti.

L’evento, ospitato e sostenuto da BPER Banca, ha evidenziato la centralità dell’Osservatorio sul Dono, istituito da IID nel 2018. L'Osservatorio si conferma come una fonte fondamentale per comprendere le tendenze del dono nel nostro Paese, mettendo a disposizione dati e analisi per aziende, media e terzo settore.

La pandemia del 2020 ha segnato un importante picco di solidarietà tra gli italiani, con una mobilitazione senza precedenti in termini di donazioni di denaro e tempo. Tuttavia, come mostra il rapporto del 2024, negli anni successivi, soprattutto nel 2021, il panorama delle donazioni ha subito una flessione a causa delle difficoltà economiche. Solo nel 2022 si è iniziato a notare una ripresa, confermata anche nel 2023, benché i livelli pre-pandemia siano ancora lontani.

Il presidente dell'IID, Ivan Nissoli, ha sottolineato che, nonostante la riduzione delle pratiche di dono, non vi è stata una diminuzione della cultura del dono in sé: “Non dobbiamo dimenticare che, anche quando i dati rivelano un certo calo nelle pratiche di dono, questo non significa una diminuzione della cultura del dono, bensì una trasformazione della donazione in risposta ai cambiamenti economici e sociali che viviamo”. Secondo Nissoli, è fondamentale continuare a monitorare e interpretare questi mutamenti per cogliere nuove opportunità e forme di partecipazione, in modo da coinvolgere un numero sempre maggiore di persone.

Il rapporto "Noi doniamo", giunto alla sua settima edizione, analizza le tre dimensioni principali del dono: denaro, tempo e donazioni biologiche. Lo studio, condotto su un campione rappresentativo di residenti in Italia con più di 14 anni, offre una panoramica completa e dettagliata delle abitudini solidali degli italiani. I dati raccolti sono stati integrati con contributi di enti di ricerca e associazioni partner dell'Osservatorio, come Caritas Italiana, Centro Nazionale Sangue e FIDAS. Particolare attenzione è stata rivolta alle donazioni di denaro destinate a buone cause e al terzo settore, un ambito esplorato anche attraverso l’Indagine sulle Raccolte Fondi dell’IID, giunta alla sua XXII edizione. I dati evidenziano come, nonostante la contrazione economica, gli italiani continuino a contribuire, seppur con modalità diverse rispetto al passato.

BPER Banca, uno dei principali sostenitori dell'iniziativa, ha confermato il proprio impegno per la creazione di valore sociale attraverso il supporto al Giorno del Dono. Daniele Pedrazzi, Responsabile di BPER Bene Comune, ha dichiarato: “Grazie alla collaborazione con enti come l'Istituto Italiano della Donazione, promuoviamo azioni sinergiche per contribuire alla concreta affermazione di una società più equa, inclusiva, sostenibile e coesa”.

Il ruolo del terzo settore si conferma dunque cruciale, non solo come destinatario delle donazioni, ma anche come attore chiave nella promozione di una cultura del dono. Secondo Nissoli, infatti, il vero obiettivo è quello di combattere l’astensionismo dal dono e trovare nuove forme di coinvolgimento: “La vera sfida è combattere l’astensionismo dal dono e intercettare nuove forme di partecipazione, per avere sempre più persone pronte a mettersi in gioco”.

L'intervista di affaritaliani.it a Daniele Pedrazzi, Responsabile di BPER Bene Comune

"BPER è orgogliosa di sostenere con entusiasmo l'Istituto Italiano per la Donazione, partecipando a questa serie di iniziative ed eventi legati al Mese del Dono", ha raccontato ai microfoni di affaritaliani.it Daniele Pedrazzi, Responsabile BPER Bene Comune. "Oggi presentiamo il Rapporto dell’Osservatorio del Dono, un importante e utile strumento a supporto di chi, come BPER, lavora quotidianamente a fianco degli operatori dell’economia sociale e del terzo settore. Questo rapporto aiuta a comprendere le dinamiche attuali e le prospettive future di questo settore".

BPER è presente su tutto il territorio nazionale con una struttura dedicata al terzo settore e all’economia civile, offrendo supporto e consulenza per la crescita e la gestione finanziaria dei progetti. "Questo impegno si affianca alle numerose altre iniziative sociali che Bper promuove e sostiene, tra cui progetti di cultura e educazione finanziaria, fino alle tante iniziative sostenute sul territorio attraverso le nostre attività erogative", ha concluso Pedrazzi.

Le parole di Ivan Nissoli, Presidente IID, ad affaritaliani.it

Il Rapporto presentato questa mattina "analizza l'atteggiamento degli italiani nei confronti del dono in tutte le sue forme: il dono economico, come le offerte a organizzazioni del terzo settore; il dono del tempo, attraverso il volontariato e l'impegno personale per la collettività; e il dono biologico, che riguarda la donazione di organi e tessuti", ha spiegato Ivan Nissoli, Presidente IID.

Attualmente, più di 5 milioni di persone dedicano il proprio tempo a favore della collettività in varie organizzazioni. "Anche se quest’anno si è registrato un leggero calo, c'è stato un aumento del numero di giovani coinvolti. Questo è un segnale positivo, che indica come le nuove generazioni siano motivate a contribuire, sebbene attraverso modalità e forme di impegno diverse. Spetta ora al terzo settore innovarsi e trovare nuovi modi di comunicare, così da offrire esperienze di volontariato che attraggano i giovani, contribuendo al bene comune", ha concluso Nissoli.