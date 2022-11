Glovo, on air la nuova campagna: "La città a portata di mano"

Glovo, on air e online la nuova campagna: "La città a portata di mano"

La nuova campagna pubblicitaria di Glovo, app di consegne a domicilio multi-categoria che connette gli utenti con aziende e corrieri, è disponibile dal 30 ottobre online e sulle principali tv nazionali, Rai, Mediaset, Sky e LA7. Firmata dall’agenzia internazionale VMLY&R e prodotta dall’agenzia spagnola Indomita, la nuova campagna mostra in soli 20 secondi i momenti in cui Glovo semplifica la vita, consegnando direttamente a casa ciò di cui si ha bisogno attraverso un’esperienza d’acquisto semplice e veloce.

Guarda lo spot

L’obiettivo è, infatti, quello di ricordare all'utente tutte le potenzialità offerte dall’applicazione, capace di rendere “La città a portata di mano”: la visione di Glovo, che in Italia è disponibile in oltre 450 città, consiste nell'offrire a tutti un facile accesso a tutto ciò che si trova all'interno della propria città, in modo che gli utenti possano godersi ciò che vogliono, quando vogliono, dove vogliono.