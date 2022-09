Grandi Stazioni Retail, inaugurati due nuovi store a Roma Termini

Grandi Stazioni Retail, inaugurati a Roma Termini i nuovi store di Douglas e Victoria’s Secret

La stazione di Roma Termini cambia volto e arricchisce la sua offerta di marchi internazionali, ennesimo tassello della nuova configurazione della stazione che prende sempre più forma. Tutto questo è stato possibile grazie anche all’avanzamento dei lavori, ideati, condotti e finanziati da Grandi Stazioni Retail, per restituire a Termini funzionalità e monumentalità e per rispondere alle esigenze dei viaggiatori e della città stessa. I due nuovi store occuperanno oltre 700 mq nella galleria centrale, già impreziosita dall’apertura di due nuove asole che la connettono anche visivamente al piano sottostante.

Il negozio Victoria’s Secret, con il Gruppo Percassi, si contraddistingue per il nuovo concept e per essere il primo store full assortment in Italia del brand nel canale travel retail, con un’offerta completa di lingerie, accessori e prodotti beauty. Aperto tutti i giorni dalle 8 alle 21, grazie alla sua collocazione nel più grande hub di trasporto di Roma, è facilmente raggiungibile da qualsiasi luogo della città, a disposizione dei viaggiatori e della Città.

Lo store di Douglas, invece, è il 370° della più grande catena di profumerie in Italia, il più grande opening per il brand dall’inizio della pandemia. Quasi 500 mq su due piani con un’ampia offerta non solo di prodotti ma anche di servizi perfettamente concepiti per le esigenze dei milioni di viaggiatori e dei cittadini, grazie alla posizione nevralgica della stazione, una nuova beauty destination per tutta la Città.