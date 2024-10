Grappa Bonollo: fatturato in aumento pari a 80 milioni di euro

Grappa Bonollo: fatturato in crescita pari a 80 mln e restyling per i 25 anni di 'Of Amarone Barrique'

La Grappa Bonollo, storica azienda nata nel 1908, continua a crescere, chiudendo il 2023 con un fatturato di 80 milioni di euro, in aumento rispetto ai 73 milioni registrati nel 2022. L'export rappresenta il 20% del totale, confermando l’interesse internazionale per i prodotti della distilleria padovana.

Nonostante la crescita dell'azienda, il settore alcolici e acquaviti ha registrato dati contrastanti. Nel 2023, la produzione complessiva ha raggiunto i 104,6 milioni di litri, con un incremento dell'1,5% rispetto all'anno precedente. Tuttavia, la produzione di grappa ha subito un calo del 3,3%, scendendo a 8 milioni di litri. Tale diminuzione si inserisce in un contesto generale di rallentamento nel segmento retail e e-commerce rispetto ai livelli raggiunti durante il periodo pandemico, mentre il settore della ristorazione e dei bar ha visto una ripresa, con un incremento del 6% nei primi tre mesi del 2024. Per Bonollo, il 2023 segna un anniversario importante: i 25 anni di Of Amarone Barrique, uno dei prodotti di punta dell'azienda. Per l’occasione, è stato annunciato il restyling dell'intera collezione, un passo che intende onorare la storia e l’innovazione dei distillati Bonollo.

"L'anniversario è una tappa importante della nostra storia", ha dichiarato Elvio Bonollo, rappresentante della quarta generazione alla guida dell'azienda. "È un omaggio all'innovazione dei distillati. Puntiamo all'evoluzione del settore per conquistare un pubblico sempre più ampio anche a livello internazionale".