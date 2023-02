Gruppo Datrix, Enrico Zio è il nuovo Direttore Scientifico

Gruppo Datrix potenzia le proprie competenze e nomina Enrico Zio nuovo Direttore Scientifico

Il Professor Enrico Zio è stato nominato direttore Scientifico del Gruppo Datrix, società quotata sull’Euronext Growth Milan specializzata nello sviluppo di soluzioni e servizi di Augmented Analytics basati su Intelligenza Artificiale e Modelli di Machine Learning per la crescita data-driven delle aziende. La nomina di Zio è conseguente all’acquisizione da parte di Datrix di Aramis annunciata lo scorso 1 febbraio 2023, un’operazione che coniuga le competenze di valore di Aramis e 3rdPlace, già parte del Gruppo Datrix, e dà forma al nuovo player “Aramix”, con l’obiettivo principale di sviluppare modelli di data science descrittivi, predittivi e prescrittivi, che applicano l’AI a processi gestionali e industriali, per renderli più efficienti.

Figura di spicco nel panorama accademico internazionale e già Presidente e direttore scientifico delle attività di ricerca e sviluppo svolte da Aramis, Enrico Zio è autore e co-autore di sette libri e più di 500 articoli su riviste internazionali; è, inoltre, Presidente e Vice-Presidente di numerose conferenze internazionali, editore associato e referente di molteplici riviste internazionali. Il Professore è stato insignito nel 2020 del premio internazionale Humboldt Research Award, uno dei premi di ricerca più prestigiosi al mondo per le discipline scientifiche, e da anni è incluso nella lista World’s Top 2% Scientists degli scienziati più autorevoli al mondo, stilata dalla Stanford University sulla base di indicatori di quantità, qualità e impatto del lavoro scientifico prodotto.

L’Amministratore Delegato di Datrix, Fabrizio Milano d’Aragona, commenta: “L’arrivo di un professionista e scienziato dell’esperienza e competenza di Enrico Zio ci dà sicuramente ulteriore forza e consentirà, inoltre, di mettere a frutto l’integrazione delle profonde competenze acquisite da Aramis in numerosi anni di ricerca scientifica e sviluppo industriale con le dimostratamente eccellenti competenze informatiche e di Machine Learning & Model Serving di Datrix, in perfetta sintonia con la visione strategica e la missione del gruppo. Datrix diventa, così ancor più leader nell’ambito dell’innovazione, proponendosi come partner competente per soddisfare i bisogni anche del mondo industriale contemporaneo e futuro, potenziando inoltre il contributo di ricerca grazie al rapporto sempre più stretto con università e centri di ricerca, e aumentando ulteriormente la capacità di attrazione e formazione di nuovi talenti”.

L’ingresso di Enrico Zio nel gruppo Datrix contribuisce ad un notevole potenziamento delle competenze della società, offrendo la possibilità di confrontarsi in contesti sempre più complessi e competitivi, sia in Italia che all’estero. Al contempo, la nuova e innovativa realtà di Aramix (guidata dal Principal Andrea Ronchi) consentirà di mettere a frutto le profonde competenze acquisite da Aramis in numerosi anni di ricerca scientifica e sviluppo industriale, in completa sinergia tecnica con le eccellenti competenze informatiche e di Machine Learning & Model Serving dimostrate sul campo da Datrix.

Il Professor Enrico Zio chiosa: “Sono molto onorato per, e motivato da, questa nuova sfida come Direttore Scientifico del Gruppo Datrix, che offre un punto di osservazione e azione privilegiato per portare avanti la ricerca e mettere a terra innovazione per il mondo industriale. Nell’attuale contesto di transizione digitale, ecologica e sociale, l’industria è chiamata a indirizzare il proprio sviluppo tecnologico e organizzativo verso la sostenibilità, ponendo al centro l’ambiente e il benessere delle persone. Per questo, gli sforzi del Gruppo Datrix e quelli di Aramix, sono rivolti allo sviluppo di soluzioni e alla condivisione di competenze per “far parlare” i dati, le immagini, i testi, estraendo conoscenza e informazioni, utili ai decisori dell’industria per fare scelte di progetto, operazione, manutenzione, organizzazione che siano efficienti e sicure”.

La ricerca del Professor Zio è rivolta allo studio e sviluppo di metodi innovativi ed efficaci di modellazione del comportamento fallimento-riparazione-manutenzione di componenti e sistemi industriali complessi, ai fini dell’analisi e caratterizzazione della loro affidabilità, manutenibilità, sicurezza, della vulnerabilità, rischio e resilienza, della rilevazione, diagnostica e prognostica di guasti, con metodi probabilistici, tecniche di simulazione stocastica Monte Carlo, di intelligenza artificiale e machine learning, e di ottimizzazione evolutiva.

Il Professor Zio attualmente ricopre i ruoli di: Professore Ordinario nel Centre for research on Risk and Crises (CRC) presso Mines Paris-PSL University in Francia; Professore Ordinario, Delegato del Rettore per gli Alumni e il Fundraising, e Presidente di Alumni Politecnico di Milano, al Politecnico di Milano, Italia, Professore Ospite Emerito presso Tsinghua University, Beijing, Cina, Professore Incaricato presso City University of Hong Kong, Beihang University e Wuhan University, Cina, University of Tromso, Norvegia e Co Direttore del Centre for Reliability and Safety of Critical Infrastructures (CRESCI) e del laboratorio cino-francese del Risk Science and Engineering (RISE), presso Beihang University, Beijing, Cina. Membro del comitato scientifico dell'International centre for Quality and Reliability presso Tsinghua University, Beijing, Cina. Membro del CDA della Fondazione Politecnico di Milano US (FPM.US). Membro del comitato scientifico del International Joint Research Center for Resilient Infrastructure (ICRI), Cina. Membro del comitato internazionale di esperti per l’advisory del R&D/Innovation Program in Asset Management at Hydro-Quebec/IREQ, Canada.