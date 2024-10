Gruppo FS investe €1,3 mld per una nuova flotta Frecciarossa 1000

Gruppo FS punta sul nuovo Frecciarossa 1000: 1,3 miliardi per alta velocità, sostenibilità e comfort avanzato in Italia e in Europa entro il 2025

Il Gruppo FS Italiane rafforza la propria presenza sui binari dell’alta velocità con un importante investimento di 1,3 miliardi di euro per il rinnovo della sua flotta Frecciarossa 1000. L’ordine di 36 nuovi treni a Hitachi, con l’opzione di estenderlo fino a 46 convogli, testimonia il continuo impegno di FS nella mobilità sostenibile e tecnologicamente avanzata. Le prime consegne sono attese per il 2025, con un flusso di otto treni all’anno fino al 2028, portando sui binari italiani un modello di treno ad alte prestazioni che punta a ridefinire l’esperienza di viaggio.

Progettato interamente in Italia e lanciato nel 2015, il Frecciarossa 1000 si è affermato come treno simbolo dell’alta velocità italiana e internazionale, grazie a soluzioni tecniche e sostenibili che ne hanno fatto una delle scelte più apprezzate. Già certificato EPD (Environmental Product Declaration) dal 2013, questo treno ha visto un ulteriore incremento nella riciclabilità dei materiali, raggiungendo oggi un tasso di riciclo del 97,1% e un livello di recupero del 98,2%. Presentato di recente all’Innotrans 2024 di Berlino, il nuovo modello combina efficienza energetica, connettività avanzata e maggiore affidabilità.

Con un’attenzione particolare al comfort, i nuovi interni del Frecciarossa 1000 offrono un’esperienza più moderna e confortevole per i passeggeri. Gli ambienti sono stati completamente ridisegnati, introducendo comode postazioni di lavoro, spazi ottimizzati per la preparazione del servizio catering e una gestione migliorata dei bagagli, che consente più capienza senza sacrificare posti a sedere. A bordo, il treno include nuove funzionalità a supporto dell’accessibilità, con indicazioni visive migliorate per persone ipovedenti e non vedenti, rendendolo un servizio ancora più inclusivo e attento alle esigenze di tutti i viaggiatori.

Anche all’estero, i treni Frecciarossa si sono affermati come modello di alta velocità. In Spagna, il marchio iryo, gestito da Trenitalia, collega 11 importanti città come Madrid, Barcellona e Valencia con un totale di 65 tratte quotidiane. In Francia, i Frecciarossa operano tra Parigi e Lione e, durante la stagione sciistica, raggiungeranno località invernali ambite come Saint-Jean-de-Maurienne e Chambéry. La rete internazionale del Frecciarossa si espanderà ulteriormente in Germania, grazie a un accordo preliminare con Deutsche Bahn, per collegamenti tra i due paesi entro il 2026, e in Slovenia, dove Trenitalia ha previsto un servizio tra Milano e Lubiana in sette ore.