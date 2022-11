Gruppo FS, l’AD Luigi Ferraris è il vincitore del Premio Tiepolo 2022

Gruppo FS,

l'Amministratore Delegato Luigi Ferraris verrà insignito del

Premio Tiepolo 2022

Il Premio Tiepolo viene assegnato annualmente a personalità italiane e spagnole che hanno contribuito a migliorare e rafforzare le relazioni economico-commerciali tra i due Paesi. Quest'anno, la Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna (Ccis) e la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (Ceoe), hanno scelto di consegnato il prestigioso riconoscimento a Luigi Ferraris, Amministratore Delegato del Gruppo FS Italiane. L'AD verrà insignito del Premio Tiepolo 2022 durante la cerimonia di premiazione, prevista a Madrid lunedì 12 dicembre presso l’Ambasciata d’Italia.

Il riconoscimento arriva appena pochi giorni dopo il debutto, in Spagna, dell’Alta velocità di Trenitalia. Dal prossimo 25 novembre, grazie all'intervento della società iryo, i Frecciarossa 1000 del Gruppo FS Italiane viaggeranno tra Madrid, Barcellona e Saragozza. Poche settimane dopo, dal 16 dicembre, iryo offrirà viaggi tra Madrid, Valencia e Cuenca e, nel primo trimestre del 2023, il collegamento verso Sud arriverà nelle città di Siviglia, Malaga e Cordoba. A giugno 2023, il Frecciarossa 1000 raggiungerà anche Alicante e Albacete. L’avvio dei collegamenti Frecciarossa in Spagna conferma la forte presenza in Europa del Gruppo FS e in particolare del Polo Passeggeri che unisce tutte le società che si occupano di trasporto passeggeri su treni e autobus.

Insieme all’AD Ferraris, riceverà il premio anche José Bogas, Amministratore Delegato di Endesa SA, società leader nel settore elettrico spagnolo e secondo operatore del mercato elettrico in Portogallo.