Gruppo FS premiato per gli Help Center al Salone CSR 2024

Salone CSR 2024, Gruppo FS si aggiudica il Premio Impatto per gli Help Center

Gruppo FS ha preso parte all'edizione 2024 del Salone della CSR e dell'Innovazione Sociale - in programma dal 9 all’11 ottobre - aggiudicandosi il Premio Impatto, un riconoscimento dedicato alle realtà (profit e non profit) in grado di misurare il valore economico, sociale e ambientale derivato da progetti di sostenibilità.

"Siamo orgogliosi di ricevere questo premio, un riconoscimento che testimonia l’impegno del Gruppo FS nel portare avanti progetti strutturali che generino un elevato impatto sociale", ha dichiarato Paola Longobardo, Responsabile People Care del Gruppo FS. "La Rete dei 20 Help Center presenti in tutta Italia rappresenta un punto di riferimento: sono più di 500mila gli interventi messi in atto e più di 20 mila le persone prese in carico ogni anno. Continuare a misurare l’impatto sociale delle nostre iniziative è per noi fondamentale, perché ci permette di avere maggiore consapevolezza del nostro contributo alla Comunità e di migliorare, così, anno dopo anno".

Il riconoscimento è stato ottenuto grazie allo studio realizzato nel 2023 in collaborazione con l’Istituto Euricse, che valuta e misura l’impatto sociale generato dalla rete degli Help Center, sia sui beneficiari diretti che sulle comunità locali. I risultati hanno messo in luce il valore sociale di queste strutture, non solo in termini di risposta ai bisogni primari delle persone in stato di fragilità, che sono i primi beneficiari, ma anche nel loro contributo al tessuto sociale, territoriale e di supporto agli Enti locali.

Gli Help Center sono sportelli d’ascolto, situati all’interno e/o nei pressi di stazioni ferroviarie, che offrono gratuitamente, accoglienza diurna e notturna e servizi che offrono servizi gratuiti di assistenza e presa a persone in stato di fragilità. Ad oggi, sono 20 gli Help Center gestiti dalla Rete ONDS (Osservatorio Nazionale della Solidarietà nelle Stazioni Italiane), un progetto avviato nel 2002 grazie alla collaborazione tra il Gruppo FS, ANCI e la Cooperativa Sociale Europe Consulting.

L'impegno del Gruppo FS nei confronti della CSR, è stato confermato anche dalla partecipazione di diversi manager del Gruppo FS ai panel organizzati all’interno della kermesse con interventi e workshop su focus tematici dedicati. Tra i temi affrontati, l'importanza di incentivare la mobilità sostenibile attraverso l'integrazione modale e soluzioni di trasporto a basso impatto ambientale. L'obiettivo del Gruppo, infatti, è quello di incentivare sempre di più un modello di mobilità accessibile, sostenibile e inclusivo e per raggiungerlo, è fondamentale anche far crescere la consapevolezza di quanto siano rilevanti per la collettività le scelte di mobilità che ciascuna persona compie quotidianamente.

Il Salone è stato quindi un’occasione per raccontare l’impegno del Gruppo FS per la sostenibilità ambientale e quella sociale, fatto di iniziative concrete rivolte tanto all’interno che all’esterno dell’azienda, con un unico obiettivo: migliorare la vita delle persone e del pianeta.