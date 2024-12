Gruppo FS, RFI: conclusi gli interventi in 10 stazioni ferroviarie del Sud Italia

Gruppo FS, RFI: completati gli interventi di riqualificazione in 10 stazioni ferroviarie del Sud Italia con un investimento di 50 milioni di euro

FS Italiane ha completato con successo gli interventi di ammodernamento di dieci stazioni ferroviarie al Sud, finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). I lavori, che hanno coinvolto un investimento di circa 50 milioni di euro, hanno riguardato sia la riqualificazione degli spazi interni che esterni delle stazioni, con un focus particolare sull'accessibilità, la sicurezza, e la qualità dei servizi per i viaggiatori. L'obiettivo di questi interventi è migliorare l'esperienza di viaggio e adeguare le infrastrutture ferroviarie alle normative europee, contribuendo così a un'ulteriore modernizzazione del sistema ferroviario italiano.

Le stazioni interessate da questi interventi sono situate in diverse regioni del Mezzogiorno, tra cui l'Abruzzo, la Calabria, la Campania, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia. Ogni stazione ha beneficiato di lavori che ne hanno migliorato la fruibilità, con un particolare focus sull’eliminazione delle barriere architettoniche, l’ottimizzazione degli spazi, l'adeguamento dei servizi e l'aumento della sicurezza nelle aree pubbliche. A questi lavori hanno partecipato venti Raggruppamenti Temporanei di Imprese, impegnati nel realizzare gli interventi secondo gli standard previsti.

I lavori non si fermano qui: altri 20 interventi sono già in programma per il prossimo futuro, riguardando ulteriori stazioni e otto importanti hub ferroviari del Sud Italia. Questi progetti, che si completeranno entro il 2026, sono parte di un piano ambizioso per il miglioramento delle infrastrutture ferroviarie e la promozione della sostenibilità. Le nuove stazioni e hub, tra cui Villa San Giovanni, Messina Centrale e Bari, saranno luoghi dove si coniugano innovazione, accessibilità e modernità, per un trasporto sempre più efficiente e integrato con le esigenze della comunità.

Attraverso questi investimenti, RFI e il Gruppo FS Italiane dimostrano il proprio impegno a lungo termine per il Sud Italia, dove i miglioramenti infrastrutturali rappresentano una risorsa fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico delle aree più svantaggiate. Questi progetti sono destinati a rendere le stazioni non solo più moderne e accessibili, ma anche luoghi che rispondono alle necessità di un pubblico sempre più vasto e diversificato, contribuendo al rafforzamento della mobilità sostenibile e all'integrazione delle comunità locali con il resto del Paese.